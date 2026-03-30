Arrancan en Iztapalapa festejos de Semana Santa 2026 con el Domingo de Ramos; ve actividades

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Foto: Cuartoscuro/Archivo

Hoy comienzan las festividades de Semana Santa en la Alcaldía Iztapalapa con el Domingo de Ramos y la representación de la pasión de Cristo. Este es el primer año en que se realizará la Pasión de Cristo bajo la denominación de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por parte de la Unesco.

Inician festejos de Semana Santa en la Alcaldía Iztapalapa con el Domingo de Ramos

La alcaldía Iztapalapa informó sobre los cierres viales que se aplicarán este Domingo de Ramos 2026 debido al inicio de las actividades religiosas de la representación de la Pasión de Cristo por Semana Santa.

De acuerdo con el mapa oficial difundido por la demarcación, el operativo contempla cierres vehiculares, tramos peatonales y zonas con circulación restringida desde las 06:00 hasta las 15:00 horas.



A través de redes sociales, la alcaldía informó que desplegó 1,553 trabajadores para la vigilancia de las actividades del Domingo de Ramos. También arrancó el Operativo de Semana Santa, que se mantendrá activo hasta el sábado, con el objetivo de garantizar la seguridad durante toda la festividad.

Actividades culturales en la Alcaldía Iztapalapa por la Semana Santa 2026

Los festejos en Iztapalapa no terminan con el Domingo de Ramos, ya que a lo largo de esta semana la alcaldía realizará varias actividades culturales relacionadas con esta tradicional fiesta religiosa que se realiza año con año

Los días 29 y 31 de marzo, además del 2 y 4 de abril, se realizarán varias rutas culturales por algunos de los puntos más emblemáticos de Iztapalapa, como murales, iglesias y mercados.

También habrá un “Cine Viajero” que realizará funciones al aire libre en varios lugares de la alcaldía. Aunque es Semana Santa, las películas tendrán una temática distinta pero enfocada al público de todas las edades, como cine de animación.

Ambos eventos son completamente gratuitos. A las personas interesadas se les recomienda visitar las de la Alcaldía Iztapalapa para checar fechas y horarios oficiales.

Obviamente, el “platillo fuerte” de la Semana Santa es la representación de la Pasión de Cristo en la alcaldía Iztapalapa, el Jueves y Viernes Santos, que este año caen los días 2 y 3 de abril.

UNESCO certifica a la Pasión de Semana Santa como Patrimonio Inmaterial

La Representación de la Pasión, Vida, Muerte y Resurrección de Cristo en Iztapalapa recibió el certificado como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por parte de la Unesco, reconocimiento otorgado en diciembre de 2025 en Delhi, India.

La entrega oficial se realizó el 18 de febrero en el Jardín Cuitláhuac, en Iztapalapa, donde cada año se escenifican momentos clave como el lavado de manos de Poncio Pilato y los azotes al nazareno.

Con este nombramiento, la tradicional Pasión de Semana Santa en Iztapalapa se convierte en la primera práctica cultural exclusiva de la Ciudad de México en obtener este certificado internacional, que reconoce su valor como patrimonio vivo transmitido de generación en generación.