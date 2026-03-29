Domingo de Ramos 2026 en CDMX: Cierres y Alternativas Viales en Iztapalapa

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Chace los cierres viales por Domingo de Ramos en Iztapalapa. Fotos: Cuartoscuro

La alcaldía Iztapalapa informó sobre los cierres viales que se aplicarán este Domingo de Ramos 2026 debido al inicio de las actividades religiosas de la representación de la Pasión de Cristo por Semana Santa.

De acuerdo con el mapa oficial difundido por la demarcación, el operativo contempla cierres vehiculares, tramos peatonales y zonas con circulación restringida desde las 06:00 hasta las 15:00 horas.

Calles que tendrán cierres por la procesión

La ruta anunciada para este año recorre diversas calles del centro de Iztapalapa, principalmente en las zonas donde se realizan los ensayos y actividades de la representación.

Entre los puntos señalados en el mapa oficial se encuentran calles como Aztecas, Mariano Escobedo, Morelos, Allende, Ayuntamiento, Lerdo de Tejada y 5 de Mayo.

También habrá afectaciones en avenidas con alta circulación como:

Javier Rojo Gómez

Avenida Toltecas

Tramos cercanos a la Catedral del Santo Sepulcro

Zona de la Parroquia de San Lucas

En los dos últimos sitios se prevé una alta concentración de personas.

Alternativas viales para este Domingo de Ramos en Iztapalapa

Según la información difundida por la alcaldía Iztapalapa, las alternativas viales este Domingo de Ramos, estarán principalmente en las avenidas que rodean la ruta de la procesión, ya que el cierre se concentra en calles internas y zonas de paso peatonal.

Entre las opciones para evitar la zona del operativo se recomienda circular por:

Eje 6 Sur (Ermita Iztapalapa) en tramos alejados de la zona central

Calzada Ignacio Zaragoza

Avenida Tláhuac

Periférico Oriente

Calles exteriores a los barrios donde se realiza la procesión

También se informó que algunos tramos funcionarán como rutas reversibles para permitir la circulación local.

Habrá acceso solo para residentes

La alcaldía informó que el acceso vehicular estará permitido únicamente para residentes de la zona durante todo el día, por lo que se pidió portar identificación oficial o comprobante de domicilio para poder ingresar.

Además, autoridades recomendaron a la ciudadanía planear sus traslados con anticipación, ya que se prevé una alta afluencia de personas por el inicio de las actividades religiosas.

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