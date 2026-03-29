Denuncian en redes retiro de fichas de personas desaparecidas en inmediaciones del Estadio Azteca

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Denuncian retiro de fichas de búsqueda en el Estadio Azteca. Foto: Cuartoscuro

Usuarios de redes sociales denunciaron el retiro de fichas de búsqueda de personas desaparecidas en las inmediaciones del Estadio Banorte, antes Estadio Azteca, previo a su inauguración.

En videos difundidos en internet, como en la cuenta de X de Laura Brugés, se observa a trabajadores con chalecos identificados como personal del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) retirando las fichas de búsqueda que habían sido colocados por familiares de desaparecidos y colectivos de búsqueda.

Fichas fueron retiradas con agua y jabón

De acuerdo con las imágenes compartidas en redes sociales, las fichas estaban colocadas en muros y espacios cercanos al estadio, incluidos accesos a transporte público por donde arribaban los aficionados. En los videos se aprecia cómo los trabajadores utilizan agua y jabón para eliminarlas.

Aunque el retiro se realizó de forma rápida, los hechos fueron grabados por usuarios que se encontraban en la zona, lo que provocó que el material se difundiera ampliamente en redes.

Madres buscadoras protestaron en el lugar

Las fichas habían sido colocadas por colectivos y madres buscadoras que realizaron protestas en las inmediaciones del Estadio Azteca para exigir apoyo de las autoridades en la localización de sus familiares.

De acuerdo con los propios colectivos, la acción formaba parte de una manifestación para visibilizar los casos de personas desaparecidas en el país.

Videos generan críticas en redes sociales

Tras la difusión de las imágenes, usuarios en redes sociales criticaron el retiro de las fichas, al considerar que se trataba de un mensaje de familiares que buscan a sus seres queridos.

Hasta el momento, las autoridades de la CDMX no han informado públicamente el motivo por el que habrían sido retiradas las fichas de búsqueda.

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