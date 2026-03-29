¿Quién era el aficionado que murió tras caer en el Estadio Azteca durante el México vs Portugal?

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Un aficionado murió tras caer de la zona de gradas.

Adrián Gómez, de 26 años, sería el presunto aficionado que murió tras caer en el Estadio Azteca, hoy denominado Estadio Banorte, de acuerdo con el periodista Carlos Jiménez o más conocido como C4 Jiménez, la tarde del sábado 28 de marzo, previo al partido amistoso entre México y Portugal.

Según lo difundido en su cuenta de X, el joven se encontraba en el inmueble cuando ocurrió el incidente en la zona de palcos.

“Una acompañante contó que iba al baño, pero al ver q tardaría en la rampa, se trepó a un muro y cayó 14 metros“, dijo C4 Jiménez.

Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades capitalinas.

¿Qué dijo la SSC sobre el fallecimiento del hombre al interior del Estadio Azteca?

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) confirmó el fallecimiento mediante un comunicado la tarde del sábado en el que detalló la mecánica preliminar de los hechos.

“La SSC informa: en la zona de palcos del Estadio Ciudad de México, un aficionado en estado de ebriedad intentó bajar del segundo al primer nivel brincando por la parte externa, lo que provocó que cayera hasta la planta baja”, indicó la dependencia.

La autoridad agregó: “fue atendido por personal médico, pero desafortunadamente perdió la vida”, y precisó que el hecho fue notificado a las autoridades correspondientes.

En tanto, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) abrió una carpeta de investigación y desplegó a personal ministerial, pericial y de la Policía de Investigación para realizar las primeras diligencias.

“La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México lamenta profundamente el fallecimiento de una persona, ocurrido este sábado al interior del estadio”, señaló la institución.

Asimismo, informó: “desde el primer momento, personal ministerial, pericial y de la Policía de Investigación acudió al sitio para iniciar las diligencias correspondientes”.

La Fiscalía detalló que se realizó el aseguramiento de la zona, el levantamiento de indicios, así como análisis de cámaras de videovigilancia y la recopilación de testimonios, con el objetivo de reconstruir la mecánica de los hechos.

También indicó que se lleva a cabo el protocolo de necropsia de ley, el cual permitirá establecer con precisión la causa de la muerte.

¿Qué dijo la Federación Mexicana de Futbol sobre la muerte del aficionado?

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) se pronunció sobre la muerte del aficionado y expresó sus condolencias a través de un comunicado.

“La Federación Mexicana de Futbol expresa su más profundo pesar por la pérdida de un aficionado ocurrido este sábado al interior del estadio, antes del encuentro amistoso”, señaló el organismo.

Asimismo, la FMF indicó que se solidariza con los familiares de la víctima y reiteró el llamado a los asistentes a seguir las indicaciones de seguridad emitidas por autoridades y personal de los inmuebles deportivos.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado de manera oficial la identidad de la persona fallecida.