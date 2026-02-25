Arriban cientos de peregrinos a la Basílica en la GAM, ve alternativas viales

GENERANDO AUDIO...

Debido al arribo de peregrinos a la Basílica de Guadalupe en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM) este miércoles 25 de febrero de 2026, se reportan afectaciones viales y cierres en las inmediaciones del recinto, principalmente por la 88.ª peregrinación de la Arquidiócesis de Toluca que genera cierres intermitentes.

Cierre intermitente de vialidades en Gustavo A. Madero

El cierre intermitente de vialidades se implementará en calles ubicadas en colonias cercanas al recinto religioso y en corredores principales de la Gustavo A. Madero.

Entre las zonas con afectaciones se encuentra Misterios (cera oriente), donde se contemplan cortes en:

Cantera

La Paz

Bosques

5 de Mayo

Calle Unión

Zumárraga

Montiel

Garrido

Ricarte

Ferrocarril de México

Fortuna

Fortaleza

Calles con cierre por peregrinación desde Toluca a la Basílica

En el perímetro de Ferrocarril Hidalgo habrá afectaciones en:

Cerrada de Francisco Moreno

Vicente Villada

Garrido-Vicente Villada



En Calzada San Juan de Aragón también se registrarán cierres en:

Progreso

Corregidor M. Domínguez

Francisco Coss

Ferrocarril Hidalgo

Rutas alternas

Las vías alternas que puedes utilizar para evitar el congestionamiento de peregrinos son:

Autopista México-Toluca (de cuota). Es la vía rápida y no tiene peregrinos. Ideal para ir de Toluca a CDMX sin problemas.

Carretera Naucalpan-Toluca (libre pero más al norte). También está limpia de peregrinos.

Si vas a la Basílica desde el poniente de la CDMX, mejor llega por Insurgentes o por Periférico y evita Constituyentes.

