Van por prohibición de tarifas dinámicas en venta de boletos para espectáculos en CDMX

Fans acusan a boleteras de abusar en precios en CDMX.Foto:Gettyimages/Ilustrativa

En la Ciudad de México (CDMX) van contra los excesos de las boleteras. En el Congreso capitalino se presentó una iniciativa para prohibir las llamadas tarifas dinámicas en la venta de boletos.

¿Qué se sabe de la propuesta en CDMX?

La iniciativa fue presentada por la diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Rebeca Peralta León, quien destacó tres puntos principales para evitar abusos en la comercialización de entradas.

La propuesta plantea prohibir las tarifas dinámicas y garantizar que los precios se informen de manera anticipada, clara y precisa al público.

Primero: Transparencia total en los precios finales. Desde el lanzamiento de la preventa se deberá conocer el precio exacto del boleto, incluidos cargos y comisiones.

Segundo: Prohibición de tarifas dinámicas en la venta. El precio no podrá fluctuar según la demanda en cuestión de minutos, lo que genera especulación y desigualdad.

Tercero: Información clara y anticipada. Se deberá publicar, al menos con 48 horas de anticipación, el mapa del recinto, la ubicación de butacas, zonas VIP, así como fechas de preventa y venta general.

Debido a la alta oferta de conciertos en la capital, no es inusual que los boletos se agoten en minutos. Un caso reciente ocurrió con la banda surcoreana BTS, cuando fans acusaron a Ticketmaster de abusos en los precios, aplicación de tarifas dinámicas y reventa.

Lo anterior ocurrió en enero del presente año, cuando el tema escaló en redes sociales tras la difusión de datos de presuntos revendedores.

El caso no es aislado. Cuando Bad Bunny se presentó en el Estadio Azteca también hubo señalamientos por reventa de boletos. Estas situaciones se han repetido en distintos conciertos.

