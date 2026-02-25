CDMX afirma que no hubo incidentes por muerte del “Mencho” y garantiza seguridad para el Mundial

GENERANDO AUDIO...

La seguridad para el Mundial en la Ciudad de México (CDMX) está garantizada y la capital se mantiene en calma tras los hechos violentos registrados en otras entidades del país, afirmó la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, al asegurar que en la ciudad no se reportaron incidentes relacionados con la muerte del “Mencho”.

A 107 días de que inicie la Copa Mundial de Fútbol, la mandataria capitalina sostuvo que la CDMX está preparada en materia de seguridad, infraestructura, movilidad y servicios para recibir a millones de visitantes nacionales e internacionales.

“Reiteramos que nuestra ciudad está preparada para recibir el Mundial. Es abrazar a millones de visitantes que vendrán a nuestra ciudad”, expresó.

No hubo incidentes en CDMX tras hechos violentos

En relación con los hechos violentos registrados el pasado domingo en distintos estados, Brugada Molina destacó que en la capital prevalecieron la calma y el orden público.

“Durante estos acontecimientos del domingo, aquí en la Ciudad de México se garantizó calma, tranquilidad y orden público. No hubo incidentes de violencia de relevancia”, afirmó.

Subrayó que se mantendrá la estrategia de reducción de delitos de alto impacto y la coordinación permanente con autoridades federales y alcaldías.

Instalarán gabinete permanente de seguridad

Como parte de los preparativos rumbo al Mundial, la Jefa de Gobierno anunció la instalación de un gabinete permanente de seguridad en coordinación con los gobiernos federal, central y las 16 alcaldías.

“Propusimos instalar un gabinete con todos los gobiernos locales de las 16 alcaldías, y de esta manera tendremos un gabinete permanente con los tres niveles de gobierno”, detalló.

Añadió que las demarcaciones deberán supervisar el correcto funcionamiento de establecimientos mercantiles, incluidos restaurantes y chelerías, para garantizar que operen conforme a la ley durante los eventos mundialistas.

97% de cámaras operan en la capital

En materia tecnológica, informó que actualmente funciona el 97% de las cámaras de videovigilancia en la ciudad y que avanza la instalación de 30 mil nuevas videocámaras adquiridas recientemente.

El secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, indicó que existe planeación basada en una agenda de riesgos y que se trabaja desde hace meses, e incluso años, para prever distintos escenarios durante la justa mundialista.

Señaló que el despliegue no se limitará al estadio sede, sino que abarcará distintos puntos donde habrá actividades vinculadas al torneo.

CDMX lista para eventos de talla internacional

Brugada Molina recordó que eventos como la Gran Premio de la CDMX han demostrado la capacidad organizativa de la capital para albergar encuentros de talla internacional.

Asimismo, adelantó que durante el Mundial habrá actividades culturales y deportivas, como festivales futboleros, además de intentos por romper récords Guinness con la ola y la clase de fútbol más grandes del mundo.

La mandataria reiteró que la capital cuenta con capacidades institucionales suficientes para garantizar la seguridad, la coordinación y la paz durante el desarrollo del Mundial y en los eventos previos.

