Así puedes acceder al 100% de descuento en la Tenencia 2026 en la CDMX

Descuento del 100 % en Tenencia. Foto: Archivo

A través de un comunicado de redes sociales, el Gobierno de la Ciudad de México informó que las personas conductoras podrán obtener el 100% de descuento en el pago de la Tenencia 2026, siempre que realicen el trámite correspondiente en tiempo y forma y cumplan con los requisitos oficiales establecidos.

El apoyo está dirigido a las y los propietarios de vehículos cuyo valor no exceda los 638 mil pesos, IVA incluido. La medida beneficia principalmente a conductores particulares que tengan su automóvil registrado en la capital del país.

Este estímulo fiscal busca incentivar el pago oportuno del refrendo vehicular, permitiendo a los contribuyentes mantenerse al corriente y evitar multas, recargos o problemas administrativos relacionados con su vehículo.

¿Qué es la tenencia y cómo funciona el descuento en 2026?

La tenencia vehicular es un impuesto anual que se paga en México por el derecho a usar y poseer un vehículo. El monto depende de factores como el valor de la factura, el modelo y la antigüedad del automóvil.

En la Ciudad de México, la tenencia sigue siendo obligatoria; sin embargo, para el ejercicio fiscal 2026, el Gobierno capitalino ofrece un estímulo fiscal que elimina este cobro si se paga el refrendo vehicular dentro del plazo establecido.

El beneficio no se aplica de manera automática. Para acceder al descuento total, el vehículo no debe tener adeudos previos, como tenencias anteriores, multas o recargos.

Requisitos para obtener el 100% de descuento en Tenencia 2026

Para que el sistema aplique el estímulo fiscal y elimine el cobro de la tenencia, las personas propietarias deben cumplir con los siguientes requisitos:

El valor del vehículo no debe superar los 638 mil pesos , IVA incluido

no debe superar los , IVA incluido Estar al corriente en el pago de tenencias de años anteriores

en el pago de tenencias de años anteriores Realizar el pago del refrendo vehicular dentro del plazo establecido

dentro del plazo establecido Tener las placas registradas en la Ciudad de México

El cumplimiento de estos puntos permite que el descuento se aplique de forma automática.

¿Dónde y cómo pagar la tenencia o el refrendo?

El pago puede realizarse de forma rápida y segura en línea a través del portal de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México. Para ello, es necesario:

Ingresar el número de placa (sin espacios ni guiones)

(sin espacios ni guiones) Seleccionar el ejercicio fiscal 2026

Capturar el código de verificación (captcha)

También es posible efectuar el pago mediante portales bancarios autorizados como:

BBVA

Citibanamex

Santander

Banorte

Tiendas de autoservicio y oficinas de Tesorería

Además, deberás utilizar la línea de captura generada;

