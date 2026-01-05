GENERANDO AUDIO...

Identifican a mujer que atropelló a motociclista. Foto ilustrativa: Getty Images.

Desde hace algunas horas, en diferentes redes sociales, usuarios han comenzado a compartir la identidad de la presunta culpable de atropellar a un motociclista en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México (CDMX).

Identifican a presunta culpable de atropellar a motociclista

Usuarios de redes sociales han comenzado a compartir la identidad de la presunta culpable de atropellar a un motociclista en la alcaldía Iztapalapa y que quedó grabado en un video que se volvió viral.

De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, también conocido como C4, la presunta culpable sería Gaby Gómez Córdoba, de 43 años de edad, quien manejaba el automóvil azul que en una grabación se ha visto que arrastró al motociclista por varios metros debajo de su vehículo por más de dos kilómetros.

Gaby Gómez, presunta culpable. Foto: C4 Jiménez.

Presunta responsable habría huido al Estado de México

Por otra parte, el periodista señala que esta mujer, presunta responsable de atropellar y arrastrar al motociclista, ya habría huido hacia el Estado de México.

Según los primeros reportes, el motociclista que falleció era Roberto Hernández de 52 años de edad, quien trabajaba como repartidor y que el día del accidente estaba esperando que su pareja saliera del trabajo en la alcaldía Iztapalapa.

Ahora las autoridades de la CDMX buscan a la presunta responsable y siguen investigando para saber qué es lo que ocurrió exactamente.

