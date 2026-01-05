Así operará el Metrobús y otros transportes en CDMX este Día de Reyes Magos

GENERANDO AUDIO...

Horarios Metro, Metrobús por Día de Reyes. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Autoridades de la Ciudad de México(CDMX) han dado a conocer los horarios en que operarán transportes públicos como el Metro y Metrobús este Día de los Reyes Magos para que te puedas trasladar en la capital mexicana.

Horarios en que operarán Metro, Metrobús y otros transportes de CDMX en Día de Reyes

Metro

El Sistema de Transporte Colectivo Metro de la CDMX dio a conocer por medio de sus redes sociales oficiales, como en su cuenta de X, que este lunes 5 de enero de 2026, sus 12 líneas operarán en el horario habitual, de 5:00 a 24:00 horas.

Además, agregaron que los Reyes Magos podrán entrar a las instalaciones del Metro con su cargamento, siempre y cuando cumplan con las recomendaciones del personal y de los elementos policiales.

Las recomendaciones para ellos son las siguientes:

Permitir el cierre de puertas

No obstruir el paso ni arrojes objetos a las vías

Evitar el uso de globos metálicos

Foto: Cuartoscuro / Archivo

Metrobús

Mientras que la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México dio a conocer que la última salida de unidad en todas las terminales del Metrobús será a las 2:00 horas de este martes 6 de enero de 2026.

RTP

Por otra parte, el Nochebús de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), operará de las 00:00 a las 5:00 horas este martes 6 de enero.

Las rutas que ofrecerán servicio son las siguientes:

11A: Aragón – Metro Chapultepec

Aragón – Metro Chapultepec 47A: Alameda Oriente – Xochimilco/Bosque de Nativitas

Alameda Oriente – Xochimilco/Bosque de Nativitas 57A: Toreo – Metro Constitución de 1917

Toreo – Metro Constitución de 1917 76A: Centro Comercial Santa Fe – La Villa/Cantera

Centro Comercial Santa Fe – La Villa/Cantera 115: Jesús del Monte (Cuajimalpa)

Jesús del Monte (Cuajimalpa) 200: Circuito Bicentenario

Foto: Cuartoscuro

Trolebús

Por último, se anunció que dos rutas del Trolebús ofrecerán servicio extraordinario por el Día de los Reyes Magos:

Nochebús: Línea 1 Central del Norte – Central del Sur

De las 00:00 a las 5:00 horas del 6 de enero

Línea 2 CETRAM Pantitlán – Chapultepec

De las 5:00 del 5 de enero a las 1:00 horas del 6 de enero

