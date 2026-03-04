¿Boom o espejismo? “No ganará tanta gente” con rentas y vivienda en Mundial 2026: colectivo Anfitriones

GENERANDO AUDIO...

Existe especulación sobre rentas para el evento deportivo. Foto: Cuartoscuro.

El colectivo “Todos Somos Anfitriones” considera que no habrá demasiadas ganancias en la renta de viviendas para plataformas como Airbnb en Ciudad de México (CDMX) por el Mundial de Futbol 2026.

El Mundial de Futbol ha desatado una serie de estimaciones y especulaciones económicas en las ciudades sede, como la capital de México, donde el Estadio Azteca albergará cuatro encuentros.

Dentro de CDMX, existen 34 mil 539 propiedades en renta dentro de las plataformas Airbnb y Bvbo, según AirDNA, mismas que podrían ser rentadas por las y los aficionados de todo el mundo.

Sin embargo, para el presidente de la organización “Todos Somos Anfitriones”, Ángel Torres, no todos por propietarios de estas Estancias Turísticas Eventuales (ETE’s) se verán beneficiados al nivel de las especulaciones.

En entrevista a UnoTV.com, indicó que el Mundial de Sudáfrica 2010 no fue un fenómeno en materia económica dentro de su propio territorio.

Para este 2026, la derrama económica en el sector de rentas para plataformas como Airbnb sería menor en CDMX, debido a que el Mundial de Futbol se divide en tres países para este 2026.

“Yo no creo que ganarán tantas personas (en el Mundial)”, precisa Ángel Torres.

Acusan poca inclusión en políticas turísticas de CDMX

“Todos Somos Anfitriones” representa a cerca de 27 mil propietarios de inmuebles que se ofrecen a la renta en CDMX a través de plataformas como Airbnb, según Ángel Torres. La mayoría de estos alojamientos se encuentran en las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez y Miguel Hidalgo.

Ángel Torres asegura que la concentración de ETE’s en estas zonas no se debe a los propietarios. Más bien, responde al modelo turístico de la ciudad que ha concentrado las actividades en esas alcaldías.

El actual modelo turístico se conformó hace 100 años, por lo que ya no responde a las “necesidades actuales”, indica.

Por ello, “Todos Somos Anfitriones” presentó una propuesta al Gobierno de CDMX para ampliar los alojamientos eventuales a las 16 alcaldías y no depender del corredor turístico de la zona centro.

Sin embargo, Ángel Torres destaca que las autoridades no los han tomado en cuenta en las políticas relacionadas al turismo, pese a que los arrendadores pagan el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por alojamiento.

“No somos parte de las decisiones de diálogo con las autoridades y hemos pedido que nos hagan parte”, señala.

Hay “disposición” de regularse y evitar despojos por gentrificación

Ante las críticas por la gentrificación y despojo de habitantes para la renta de viviendas en plataformas como Airbnb, Ángel Torres subraya que “Todos Somos Anfitriones” está dispuesta a regular “malas prácticas” de propietarios.

“Evidentemente puede haber malas prácticas (…) Son muy pocos los casos documentados de abusos por parte de propietarios o de gente que busca utilizar ciertos inmuebles para nuestro sector.”

Señala que, en octubre del 2024, presentaron un protocolo de actuación contra malas prácticas al Gobierno de CDMX. La propuesta incluye un mecanismo para evitar desalojos.

“Hay estrategias que podemos llevar a cabo para evitar estas malas prácticas. Que haya habido malas prácticas no significa que todos somos depredadores urbanos.”

Sin embargo, insiste en que el gobierno capitalino no ha manifestado disposición en dialogar con el sector para implementar esta medida.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Te recomendamos: