Jueces cesados por la reforma judicial encabezan las movilizaciones en CDMX este 6 de marzo

Movilizaciones en CDMX este 6 de marzo. Foto: Cuartoscuro.

Este viernes 6 de marzo de 2026 se tienen previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que realizará el Comité Coordinador de Titulares Federales Cesados por la Reforma Judicial.

Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

En total, están previstas seis concentraciones, tres citas agendadas, una rodada en patines y 13 eventos de esparcimiento. A continuación, aquí en UnoTV.com te damos a conocer las movilizaciones más relevantes:

Movilizaciones

Protesta de jueces federales cesados por la reforma judicial

El Comité Coordinador de Titulares Federales Cesados por la Reforma Judicial realizará concentraciones en varios puntos de la capital.

Horarios y ubicaciones:

07:00 horas Palacio Nacional Plaza de la Constitución, Centro Histórico

08:30 horas Suprema Corte de Justicia de la Nación Av. José María Pino Suárez No. 2, Centro Histórico

Durante el día Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial de la Federación Av. Revolución No. 1508, colonia Guadalupe Inn, alcaldía Álvaro Obregón



Demanda principal

Indemnización constitucional para jueces federales cesados

Pago de pensiones complementarias

Garantía de derechos laborales

Posibles afectaciones

Zócalo

Av. Pino Suárez

Av. Revolución

Aforo estimado: 250 personas.

Colectivo animalista protesta por caso de maltrato

El colectivo Liberación Animal MX convocó a una manifestación frente a juzgados penales.

Detalles

Hora: 10:30

10:30 Lugar: Juzgados Penales de la Ciudad de México

Juzgados Penales de la Ciudad de México Dirección: Dr. Lavista No. 114, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc

Motivo

Exigir justicia por el asesinato de una perrita presuntamente cometido por una habitante de Coyoacán.

Aforo estimado: 20 personas.

Evento de familiares de personas desaparecidas

Familiares y colectivos realizarán una actividad de memoria y exigencia de justicia.

Detalles

Hora: 11:00

11:00 Lugar: Plaza de las Familias Buscadoras

Plaza de las Familias Buscadoras Dirección: Av. Niños Héroes No. 130, colonia Doctores

Actividad

Evento denominado “Bordada Colectiva”

Colocarán fotografías de familiares desaparecidos en árboles del lugar.

Colectivos participantes

Mujeres por la Cultura

Frente Amplio de Familias Buscadoras de Justicia

Colectivo Hasta Encontrarles

Aforo estimado: 80 personas.

Asamblea de estudiantes en Prepa 2

El comité de estudiantes organizados de la Escuela Nacional Preparatoria No. 2 “Erasmo Castellanos Quinto” convocó a una asamblea informativa.

Detalles

Hora: 12:00

12:00 Lugar: ENP 2

ENP 2 Dirección: Av. Río Churubusco No. 1418, colonia Carlos Zapata Vela, alcaldía Iztacalco

Motivo

Informar sobre denuncias de acoso dentro del plantel

Presentar un plan de acción

Posibles acciones

Brigadeo informativo en inmediaciones de la escuela.

Aforo estimado: 100 personas.

Actividad de la Asamblea Nacional por el Agua

El colectivo Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio realizará actividades informativas.

Detalles

Hora: 11:00

11:00 Lugar: Centro Nacional de Comunicación Social

Centro Nacional de Comunicación Social Dirección: Medellín No. 33, colonia Roma Norte

Actividades

Activación de gráfica con taller de bordado en el Museo Nacional de la Estampa

Rueda de prensa para informar sobre su plan de acción.

Aforo estimado: 70 personas.

Otros eventos y concentraciones

Colectivo “Plataforma 4:20”

Hora: 13:00

13:00 Lugar: Av. Río Churubusco y Añil, colonia Granjas México

Av. Río Churubusco y Añil, colonia Granjas México Actividad: evento político-cultural y mesa informativa sobre reducción de riesgos asociados al consumo de drogas.

evento político-cultural y mesa informativa sobre reducción de riesgos asociados al consumo de drogas. Aforo estimado: 20 personas.

Locatarios de Circunvalación

Hora: 11:00

11:00 Lugar: Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública

Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública Dirección: Diagonal 20 de Noviembre No. 294, colonia Obrera

Diagonal 20 de Noviembre No. 294, colonia Obrera Demanda: retiro de puestos semifijos que afectan sus ventas.

retiro de puestos semifijos que afectan sus ventas. Aforo: 30 personas.

Trabajadores del Gobierno capitalino

Hora: 12:00

12:00 Lugar: Secretaría de Gobierno

Secretaría de Gobierno Dirección: Plaza de la Constitución No. 1, Centro Histórico

Plaza de la Constitución No. 1, Centro Histórico Demanda: mejoras laborales y reconocimiento sindical.

mejoras laborales y reconocimiento sindical. Aforo: 40 personas.

Rodada nocturna en patines

Además de las movilizaciones, se tiene previsto un evento recreativo.

Unicornix Rollers