Jueces cesados por la reforma judicial encabezan las movilizaciones en CDMX este 6 de marzo
Este viernes 6 de marzo de 2026 se tienen previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que realizará el Comité Coordinador de Titulares Federales Cesados por la Reforma Judicial.
Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.
Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.
En total, están previstas seis concentraciones, tres citas agendadas, una rodada en patines y 13 eventos de esparcimiento. A continuación, aquí en UnoTV.com te damos a conocer las movilizaciones más relevantes:
Movilizaciones
Protesta de jueces federales cesados por la reforma judicial
El Comité Coordinador de Titulares Federales Cesados por la Reforma Judicial realizará concentraciones en varios puntos de la capital.
Horarios y ubicaciones:
- 07:00 horas
- Palacio Nacional
- Plaza de la Constitución, Centro Histórico
- 08:30 horas
- Suprema Corte de Justicia de la Nación
- Av. José María Pino Suárez No. 2, Centro Histórico
- Durante el día
- Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial de la Federación
- Av. Revolución No. 1508, colonia Guadalupe Inn, alcaldía Álvaro Obregón
Demanda principal
- Indemnización constitucional para jueces federales cesados
- Pago de pensiones complementarias
- Garantía de derechos laborales
Posibles afectaciones
- Zócalo
- Av. Pino Suárez
- Av. Revolución
Aforo estimado: 250 personas.
Colectivo animalista protesta por caso de maltrato
El colectivo Liberación Animal MX convocó a una manifestación frente a juzgados penales.
Detalles
- Hora: 10:30
- Lugar: Juzgados Penales de la Ciudad de México
- Dirección: Dr. Lavista No. 114, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc
Motivo
- Exigir justicia por el asesinato de una perrita presuntamente cometido por una habitante de Coyoacán.
Aforo estimado: 20 personas.
Evento de familiares de personas desaparecidas
Familiares y colectivos realizarán una actividad de memoria y exigencia de justicia.
Detalles
- Hora: 11:00
- Lugar: Plaza de las Familias Buscadoras
- Dirección: Av. Niños Héroes No. 130, colonia Doctores
Actividad
- Evento denominado “Bordada Colectiva”
- Colocarán fotografías de familiares desaparecidos en árboles del lugar.
Colectivos participantes
- Mujeres por la Cultura
- Frente Amplio de Familias Buscadoras de Justicia
- Colectivo Hasta Encontrarles
Aforo estimado: 80 personas.
Asamblea de estudiantes en Prepa 2
El comité de estudiantes organizados de la Escuela Nacional Preparatoria No. 2 “Erasmo Castellanos Quinto” convocó a una asamblea informativa.
Detalles
- Hora: 12:00
- Lugar: ENP 2
- Dirección: Av. Río Churubusco No. 1418, colonia Carlos Zapata Vela, alcaldía Iztacalco
Motivo
- Informar sobre denuncias de acoso dentro del plantel
- Presentar un plan de acción
Posibles acciones
- Brigadeo informativo en inmediaciones de la escuela.
Aforo estimado: 100 personas.
Actividad de la Asamblea Nacional por el Agua
El colectivo Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio realizará actividades informativas.
Detalles
- Hora: 11:00
- Lugar: Centro Nacional de Comunicación Social
- Dirección: Medellín No. 33, colonia Roma Norte
Actividades
- Activación de gráfica con taller de bordado en el Museo Nacional de la Estampa
- Rueda de prensa para informar sobre su plan de acción.
Aforo estimado: 70 personas.
Otros eventos y concentraciones
Colectivo “Plataforma 4:20”
- Hora: 13:00
- Lugar: Av. Río Churubusco y Añil, colonia Granjas México
- Actividad: evento político-cultural y mesa informativa sobre reducción de riesgos asociados al consumo de drogas.
- Aforo estimado: 20 personas.
Locatarios de Circunvalación
- Hora: 11:00
- Lugar: Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública
- Dirección: Diagonal 20 de Noviembre No. 294, colonia Obrera
- Demanda: retiro de puestos semifijos que afectan sus ventas.
- Aforo: 30 personas.
Trabajadores del Gobierno capitalino
- Hora: 12:00
- Lugar: Secretaría de Gobierno
- Dirección: Plaza de la Constitución No. 1, Centro Histórico
- Demanda: mejoras laborales y reconocimiento sindical.
- Aforo: 40 personas.
Rodada nocturna en patines
Además de las movilizaciones, se tiene previsto un evento recreativo.
Unicornix Rollers
- Hora: 20:00
- Salida: Fuente de las Náyades, Alameda Central
- Destino: Deportivo 5 de Mayo, Tlatelolco
- Aforo estimado: 25 personas.