Brugada presume: 2025 fue el año más seguro en la CDMX desde 2012

Brugada presentó el Informe de Seguridad. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El 2025 fue el año con menos delitos de alto impacto en la Ciudad de México (CDMX) desde 2012, informó Clara Brugada, jefa de Gobierno, durante una conferencia de prensa junto al Gabinete de Seguridad para presentar el Informe de Seguridad.

De acuerdo con las cifras que presentó Clara Brugada, en 2025 hubo una reducción del 12% en los delitos de alto impacto en comparación con 2024, y del 56% con respecto a 2019.

“El 2025 se marca como un punto de inflexión en la seguridad de la Ciudad de México. Este año alcanzamos el nivel más bajo de delitos de alto impacto desde el 2012. En 2019 teníamos 131 delitos de alto impacto, y al día de hoy tenemos, al 31 de diciembre del 2025, 57 delitos de alto impacto”, declaró la jefa de Gobierno.

La mandataria declaró que la CDMX se encuentra lista en materia de seguridad para recibir el Mundial de futbol 2026 y añadió que se ha avanzado en este rubro, pero esto no significa que se encuentren satisfechos, por lo que seguirán trabajando para mejorar.

Otros resultados en materia de seguridad en la CDMX

Durante la presentación del Informe de Seguridad, Brugada también resaltó que la capital del país tiene una de las tasas más altas de localización de personas desaparecidas en todo el país. En 2025 se tuvieron 11 hallazgos en la Sierra de Guadalupe.

Sobre la zona de El Ajusco, que se ha estigmatizado como un lugar donde hay restos de personas desaparecidas, la mandataria local dijo que va a presentar un programa que blinde esta zona al sur de la ciudad.

Además, el delito feminicidio disminuyó 35.3% en la Ciudad de México, al pasar de 68 casos en 2024 a 44 en 2025, y destacó que 42 de ellos han sido judicializados.

