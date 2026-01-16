Denuncian peligrosos arrancones de noche en Periférico Sur de la CDMX

GENERANDO AUDIO...

Denuncian arrancones en el Periférico Sur. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

Vecinos de la alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México, denunciaron a un grupo de automovilistas que utilizan el Periférico Sur como pista de arrancones. A pesar de la molestia de los habitantes de la zona, las autoridades no han intervenido.

Denuncian arrancones en Periférico, a la altura de Perisur

Ayer jueves, la página de X “Tlalpan Vecinos” alertó a los automovilistas que circulan por Periférico a altas horas de la noche, a la altura de Perisur, sobre un grupo de personas que se reúnen para echar arrancones.

La denuncia va acompañada de un video en el que se ve a tres vehículos juntos, como si fueran autos de carrera. También se escucha el “rugido” de los motores.

“Vecinos reportan que en los últimos días se han registrado arrancones sobre Periférico, a la altura de Perisur, principalmente en horarios nocturnos. Se recomienda extremar precauciones al circular por la zona y respetar los límites de velocidad”, publicó la página de “Tlalpan Vecinos”.

La publicación cierra con un llamado a las autoridades para que refuercen la vigilancia en la zona y así prevenir accidentes. Hasta el momento, ni la alcaldesa Gabriela Osorio, ni las autoridades de Tlalpan, se han pronunciado al respecto.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento