Denuncian peligrosos arrancones de noche en Periférico Sur de la CDMX

09:03 | J.L. Márquez
Arrancones Tlalpan
Vecinos de la alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México, denunciaron a un grupo de automovilistas que utilizan el Periférico Sur como pista de arrancones. A pesar de la molestia de los habitantes de la zona, las autoridades no han intervenido.

Denuncian arrancones en Periférico, a la altura de Perisur

Ayer jueves, la página de X “Tlalpan Vecinos” alertó a los automovilistas que circulan por Periférico a altas horas de la noche, a la altura de Perisur, sobre un grupo de personas que se reúnen para echar arrancones.

La denuncia va acompañada de un video en el que se ve a tres vehículos juntos, como si fueran autos de carrera. También se escucha el “rugido” de los motores.

“Vecinos reportan que en los últimos días se han registrado arrancones sobre Periférico, a la altura de Perisur, principalmente en horarios nocturnos. Se recomienda extremar precauciones al circular por la zona y respetar los límites de velocidad”, publicó la página de “Tlalpan Vecinos”. 

La publicación cierra con un llamado a las autoridades para que refuercen la vigilancia en la zona y así prevenir accidentes. Hasta el momento, ni la alcaldesa Gabriela Osorio, ni las autoridades de Tlalpan, se han pronunciado al respecto. 

