Asaltan a dos adultas mayores a punta de pistola en Iztacalco

Motociclistas asaltaron a dos adultas mayores. Foto: Getty Images.

Dos adultas mayores fueron asaltadas por motociclistas armados en Iztacalco, cuando caminaban por una calle. El robo ocurrió a plena luz del día y quedó registrado en video. En las imágenes se observa cómo dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptan a las mujeres, las amenazan con un arma de fuego y les quitan sus pertenencias para después huir del lugar.

Advertencia; el siguiente material contiene imágenes sensibles. Se recomienda discreción:

Asalto a adultas mayores en Iztacalco

En cuestión de segundos, los motociclistas se detienen frente a las adultas mayores, quienes quedan inmóviles ante la sorpresa.

Uno de los sujetos desciende de la motocicleta y saca una pistola para intimidar a las mujeres. Al fondo del video se aprecia a una familia que convivía con su hija. Al verse amenazadas, las víctimas intentan refugiarse con la familia que se encontraba cerca, pero la confusión se apodera de todos los presentes.

El agresor aprovecha el momento para despojarlas de sus pertenencias.

Tras cometer el robo, los responsables huyen en sentido contrario, sin que nadie pueda detenerlos.

Piden apoyo para identificar a los responsables

El video, difundido en redes sociales, generó indignación y llamados ciudadanos para identificar a los agresores, conocidos como “motoratones” por el uso de motocicletas para cometer robos rápidos.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas por este caso. Tampoco se ha detallado el estado de salud de las víctimas.

