Buscan sancionar con prisión a padres de familia de menores que porten armas de fuego en CDMX

Rebeca Peralta, vicecoordinadora del Partido Verde Ecologista de México en el Congreso de la Ciudad de México, estuvo presente en el programa “A las Nueve en Uno” para hablar de la iniciativa que propone sancionar con prisión a los padres de familia de los niños o adolescentes que porten armas de fuego.

La legisladora comentó que de 2019 a 2024 se han incrementado en un 200% los reportes de alumnos que llevan armas a las escuelas de la capital del país. El 27% de los casos se ha presentado en primarias y el 45% en secundarias.

Por esta razón, la propuesta busca que los padres asuman la responsabilidad por los actos de sus hijos y así prevenir accidentes en los planteles.