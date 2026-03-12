Proponen grabado obligatorio de autopartes en CDMX para prevenir robos

GENERANDO AUDIO...

La iniciativa busca prevenir robo de autopartes. Foto: Cuartoscuro/Archivo

En el Congreso de la Ciudad de México se propuso que las autopartes de los vehículos nuevos sean rotuladas de manera obligatoria, esto con el objetivo de prevenir robos.

Proponen grabar autopartes nuevas en la CDMX para combatir el robo de piezas

Yolanda García Ortega, diputada local del PVEM, presentó ante el Congreso de la CDMX su iniciativa de reformar el Artículo 15 Bis de la Ley de Registro Público Vehicular, para establecer que los faros, calaveras y cristales laterales de los vehículos nuevos sean grabados.

Este rotulado funcionará como una medida de prevención y disuasión, para disminuir el robo de autopartes, ya que al estar marcadas será más fácil su identificación, rastreo y recuperación.

De acuerdo con cifras presentadas por la legisladora, en México se registran decenas de miles de casos de este tipo de delitos, pero más del 94% no se denuncian ante las autoridades. Actualmente, las piezas robadas se pueden conseguir en tianguis, talleres clandestinos y plataformas informales.

La diputada propone que los datos de las autopartes se incluyan en el Registro Público Vehicular, así los elementos de seguridad federales y estatales podrán verificar si el Número de Identificación Vehicular (VIN) y el grabado de las piezas coinciden.

Esta iniciativa será turnada a la Comisión de Seguridad Ciudadana, para su análisis y dictaminación. En caso de ser aprobada por esa instancia y por el Pleno, el dictamen de esta iniciativa será enviado al Congreso de la Unión para que también lleve a cabo su trámite legislativo.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.