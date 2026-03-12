Policías rescatan a hombre atrapado en el fango del lago del Bosque de Aragón y termina ante el juez cívico

GENERANDO AUDIO...

Hombre quedó atrapado en fango de lago. Foto: SSC CDMX

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) rescataron a un hombre que quedó atrapado en una zona de fango dentro del lago del Bosque de San Juan de Aragón, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Tras ponerlo a salvo, las autoridades lo trasladaron ante un juez cívico, debido a que ingresó a un área restringida del parque.

De acuerdo con el reporte oficial, el hombre se encontraba aparentemente intoxicado por consumo de alcohol cuando ocurrió el incidente.

Hombre quedó atrapado en el lodo del lago del Bosque de Aragón

Los hechos ocurrieron durante un recorrido de vigilancia que realizaban policías asignados al parque recreativo ubicado en avenida José Loreto Fabela, en la colonia San Juan de Aragón Segunda Sección.

Durante el patrullaje, los oficiales observaron que en la parte central del lago había un hombre atrapado en el fango, por lo que solicitaron apoyo inmediato del personal de Protección Civil de la alcaldía.

Tras evaluar la situación y confirmar que la persona respondía a los llamados, policías y rescatistas comenzaron a organizar las maniobras para sacarlo sin poner en riesgo al equipo de auxilio.

Para lograrlo, los participantes tomaron una cuerda y formaron una cadena humana, con el objetivo de avanzar con cuidado sobre el terreno lodoso y evitar que más personas quedaran atrapadas.

Cadena humana permitió rescate del hombre

Cuando lograron acercarse lo suficiente, uno de los rescatistas lanzó una cuerda al hombre, quien logró sujetarla con fuerza.

A partir de ese momento, todos los participantes en el operativo comenzaron a jalar lentamente la cuerda, mientras uno de los rescatistas se acercó hasta poder sujetarlo.

Una vez que el rescatista lo abrazó, el grupo continuó con un arrastre coordinado y cuidadoso hasta que lograron llegar a la orilla del lago.

En ese punto, el hombre fue atendido por un paramédico que se encontraba en el lugar.

Hombre estaba intoxicado y dijo que “solo quería refrescarse“

Tras la valoración médica, el personal de emergencias diagnosticó que el hombre presentaba intoxicación por ingesta de bebidas alcohólicas.

El propio individuo explicó a los oficiales que no tenía problemas personales ni intentaba hacerse daño, y aseguró que únicamente ingresó al lago para refrescarse debido al calor.

Después de confirmar que su estado de salud era estable, los policías le informaron sus derechos y lo trasladaron ante un juez cívico, ya que ingresó a una zona no autorizada del parque.

La autoridad correspondiente será la encargada de determinar la sanción administrativa que corresponda.

