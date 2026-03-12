Vacaciones de Semana Santa 2026: estos días descansan alumnos de UNAM, IPN, UAM y UACM

GENERANDO AUDIO...

Para que te organices y no te agarren desprevenido las prisas en Semana Santa te diremos qué días vas a descansar de acuerdo con el calendario de tu universidad. En la Ciudad de México, varias de las principales instituciones de educación superior pública ya tienen definidos sus periodos de suspensión de clases; algunos no tendrán los 17 días que sí tendrán los alumnos de educación básica.

Aquí te contamos cuándo habrá vacaciones en la UNAM, IPN, UAM y UACM, para que marques las fechas en el calendario y aproveches esos días libres.

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

La también llamada máxima casa de estudios tendrá una semana completa de descanso por Semana Santa.

El periodo vacacional será del lunes 30 de marzo al sábado 4 de abril de 2026. Durante esos días se suspenden clases y actividades académicas para estudiantes y docentes.

Las actividades en la UNAM se reanudarán el lunes 6 de abril en facultades, escuelas y planteles de la universidad.

Instituto Politécnico Nacional (IPN)

Los estudiantes del Politécnico serán quienes tengan uno de los descansos más largos.

De acuerdo con su calendario académico, las vacaciones de Semana Santa abarcan del lunes 30 de marzo al viernes 10 de abril de 2026 y se presentarán a clases el lunes 13 de abril.

Esto significa que la comunidad politécnica tendrá dos semanas sin clases, contando los fines de semana.

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)

En el caso de la UAM, el descanso será más breve.

La institución suspenderá actividades del jueves 9 al sábado 11 de abril de 2026, por lo que el periodo de pausa académica será de tres días.

Después de esa fecha, las actividades se reanudarán conforme al calendario de cada unidad académica.

Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM)

La UACM también tendrá una pausa durante Semana Santa.

El calendario escolar marca suspensión de clases del lunes 30 de marzo al viernes 3 de abril de 2026 en sus planteles de la capital.

Las actividades académicas se retomarán el lunes 6 de abril.

¿Qué universidad tendrá más vacaciones en Semana Santa?

Con base en los calendarios escolares, el IPN es la institución con el periodo de descanso más largo, con cerca de dos semanas sin clases.

En contraste, la UAM tendrá el periodo más corto, con solo tres días de suspensión de actividades.

Por su parte, la UNAM y la UACM ofrecen una pausa intermedia, cercana a una semana.

Un dato útil si vas a viajar

Durante los periodos vacacionales, estudiantes y profesores suelen tener descuentos en transporte terrestre en México.

En muchas terminales de autobuses se aplica 50% de descuento para estudiantes y 25% para maestros, siempre que presenten su credencial vigente.

Así que si planeas salir de la ciudad en Semana Santa, conviene revisar fechas, comprar boletos con anticipación y llevar tu identificación escolar.

