Cae venezolano en CDMX: usaba Grindr y Tinder para robar las casas de sus víctimas

Autoridades capitalinas detuvieron a venezolano. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El periodista Carlos Jiménez, conocido como “C4” en redes sociales, informó sobre la detención en la Ciudad de México (CDMX) de un venezolano que utilizaba aplicaciones de citas, como Grindr y Tinder, para contactar a sus víctimas y planear encuentros amorosos, aunque en realidad su objetivo era robar la casa de sus “ligues”.

Cae venezolano que utilizaba Grindr y Tinder para robar a sus víctimas

De acuerdo con la información que compartió “C4”, Jhoan Andrews “N” es de origen venezolano y pertenecía a una banda de ladrones que se dedicaba al robo de casas. Un detalle que distingue a estos delincuentes es que utilizaban aplicaciones de citas para ganarse la confianza de sus víctimas.

El reporte menciona que utilizaban apps como Grindr y Tinder para contactar a sus víctimas y pretender que buscaban un romance. Tras ganarse su confianza con engaños, planeaban una cita y es ahí donde aprovechaban para robar la casa de las víctimas o asaltarlos en la vía pública.

Jhoan Andrews “N” fue detenido el pasado 18 de febrero por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad México (SSC-CDMX). Algunos medios locales mencionan que durante el operativo aprehendieron a dos mujeres, también venezolanas.

