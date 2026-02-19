Detienen a #LadyNaucalpan tras morder a ciclista pero juez la libera

GENERANDO AUDIO...

Foto: Getty Images/Ilustrativa

Además de viralizarse en redes sociales, Victoria Ruiz de Chávez, quien fue bautizada como Lady Naucalpan, fue detenida por elementos de la SSC capitalina tras agredir físicamente a una usuaria de Ecobici, así como a una policía en Polanco. Según la víctima, tras presentarse ante un juez, la agresora y su madre fueron puestas en libertad.

Y es que la mujer, quien intentó evadir su responsabilidad tras un incidente vial en la avenida Masaryk, amenazó a los presentes presumiendo influencias políticas, asegurando ser nieta de Mario Ruiz de Chávez, exalcalde de Naucalpan.

Cronología de la agresión

De acuerdo con denuncias ciudadanas y videos difundidos en plataformas como X, los hechos ocurrieron de la siguiente manera:

La mujer apodada #LadyNaucalpan conducía un vehículo modelo MG3 de MG sobre avenida Masaryk, cuando se vio involucrada en un altercado con una ciclista que utilizaba el sistema Ecobici, a quien presuntamente le aventó el automóvil por ir muy lento.

Tras lo cual, lejos de dialogar, la joven agredió y lesionó a la ciclista. Testigos aseguran que incluso llegó a morder a la mujer agredida y a jalonear a una oficial de la policía que intentaba intervenir.

Durante el altercado, la agresora gritó ser nieta de Mario Ruiz de Chávez, quien fue presidente municipal de Naucalpan, en el Estado de México, en el periodo 1992-1994, utilizando esto como método de intimidación.

Mientras que amagó con atropellar a la policía en su intento de huir de la zona, para después correr a refugiarse en una tienda cercana, donde fue detenida por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina, quienes la sacaron esposada del lugar.

La actitud de la joven ha desatado una ola de indignación bajo el hashtag #LadyNaucalpan. Los internautas critican la “permisividad de conductas hostiles” hacia los ciclistas, así como el uso de parentescos políticos para intentar pasar por encima de la ley y el Reglamento de Tránsito.

“El desconocimiento del Reglamento empodera infractores”, señalaron usuarios que etiquetaron a las cuentas oficiales de seguridad de la CDMX para exigir una sanción ejemplar por las lesiones causadas a la ciclista.

