¡Iztapalapa conmueve al mundo!: UNESCO certifica la Pasión de Semana Santa como Patrimonio Inmaterial

GENERANDO AUDIO...

Pasión de Itapalapa recibe certificado como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad

La Representación de la Pasión, Vida, Muerte y Resurrección de Cristo en Iztapalapa recibió el certificado como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por parte de la UNESCO, reconocimiento otorgado en diciembre de 2025 en Delhi, India. La entrega oficial se realizó este 18 de febrero en el Jardín Cuitláhuac, en Iztapalapa, donde cada año se escenifican momentos clave como el lavado de manos de Poncio Pilato y los azotes al nazareno.

Con este nombramiento, la tradicional Pasión de Semana Santa en Iztapalapa se convierte en la primera práctica cultural exclusiva de la Ciudad de México en obtener este certificado internacional, que reconoce su valor como patrimonio vivo transmitido de generación en generación.

Pasión de Iztapalapa recibe certificado de la UNESCO

Durante la ceremonia, Andrés Morales, representante de la UNESCO en México, señaló que el reconocimiento recuerda que el patrimonio vivo “habita en las personas, en su memoria y en sus prácticas”, y destacó la importancia de transmitirlo con identidad y pertenencia a las futuras generaciones.

Alfonso Reyes Ramírez, presidente del COSSIAC, afirmó que este logro implica el compromiso de los tres órdenes de Gobierno para trabajar junto con la comunidad de los ocho barrios y garantizar que la representación continúe realizándose sin interrupciones.

La alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez Ruiz, aseguró que el cuidado de esta tradición ahora es una obligación frente al mundo, por lo que se debe preservar su autenticidad y asegurar condiciones para su continuidad.

Entre los compromisos asumidos destacan:

Preservación de la colección histórica de archivos

Investigación y registro sistemático de la memoria viva

Fortalecer acciones de difusión

Estrategias de sostenibilidad y educación ambiental para el Cerro de la Estrella

El presidente del COSSIAC recordó que la tradición surgió en 1833, como agradecimiento al Señor de la Cuevita por erradicar el cólera morbus en la comunidad.

Por su parte, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, subrayó que la representación pertenece al pueblo y es un ejemplo de organización comunitaria e identidad cultural.

Este año, la representación celebrará su edición 183 y suma este reconocimiento a los obtenidos en 2010 y 2012 a nivel local.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.