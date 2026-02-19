Extrabajadores de la extinta Ruta 100 encabezan las movilizaciones en CDMX este 19 de febrero
Este jueves 19 de febrero de 2026 se tienen previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que realizarán extrabajadores de la extinta Ruta 100.
Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.
Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.
En total, están previstas cinco concentraciones, una cita agendada, tres rodadas ciclistas, 11 eventos de esparcimiento y 11 plantones . A continuación, aquí en UnoTV.com te damos a conocer las movilizaciones más relevantes:
Marchas
Ex trabajadores de la extinta Ruta 100
- Hora: 12:00 horas
- Punto de partida: Secretaría de Gobernación
- Destino: Zócalo capitalino
- Demanda: Pago del finiquito correspondiente a la liquidación del 28% de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100.
- Aforo estimado: 150 personas
Se prevé que el contingente avance por vialidades del Centro Histórico, lo que podría generar afectaciones en inmediaciones de Bucareli, Eje Central y calles aledañas a Plaza de la Constitución.
Concentraciones
Colectivo “Hasta Encontrarles” (Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero)
- Hora: 07:00 horas
- Lugares:
- Estación Chabacano (Líneas 2, 8 y 9 del Metro)
- Estación 18 de Marzo (Línea 6)
- Actividad: Traslado para jornada de búsqueda de personas desaparecidas en la zona del Cerro del Chiquihuite.
- Aforo: 80 personas
Colectiva “Mercaditas Autónomas Momoxcas” (Milpa Alta)
- Hora: 09:00 horas
- Lugar: Explanada de la Alcaldía Milpa Alta
- Motivo: “Mercadita Feminista” en protesta contra la violencia económica hacia las mujeres y para promover su autonomía y empoderamiento.
- Aforo: 50 personas
Organización “Familia Pasta de Conchos” (Cuauhtémoc)
- Hora: 10:00 horas
- Lugar: Monumento a la Revolución
- Motivo: Evento conmemorativo por los 63 mineros fallecidos en 2006; exigen justicia.
- Aforo: 50 personas
Colectiva “Las Tonantzin” (Iztapalapa)
- Hora: 10:00 y 13:10 horas
- Lugares:
- Juzgados del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente
- Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla
- Motivo: Acompañamiento a víctimas en audiencias judiciales.
- Observación: No se descarta bloqueo de vialidades.
- Aforo: 60 personas
Asamblea de trabajadores afectados por créditos FOVISSSTE (Benito Juárez)
- Hora: 10:00 horas
- Lugar: Oficinas centrales del FOVISSSTE, colonia San José Insurgentes
- Demanda: Reestructura y liquidación de créditos hipotecarios.
- Aforo: 60 personas
Liberación Animal MX (Cuauhtémoc)
- Hora: 10:00 horas
- Lugar: Juzgados Penales de la Ciudad de México, colonia Doctores
- Demanda: Justicia por maltrato animal.
- Aforo: 50 personas
Libres y Combativas MX (Cuauhtémoc)
- Hora: 11:00 horas
- Lugar: Juzgados Penales, colonia Doctores
- Motivo: Apoyo a víctima de feminicidio durante audiencia.
- Aforo: 30 personas
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua (Cuauhtémoc)
- Hora: 11:00 y 17:30 horas
- Lugares:
- Secretaría de Gobernación
- Plaza de las Tres Culturas (Tlatelolco)
- Motivo: Jornada de justicia y conmemoración de activista asesinado.
- Aforo: 300 personas
- Observación: Posibles bloqueos.
Asociación de Cubanos Residentes en México “José Martí” (Cuauhtémoc)
- Hora: 11:00 horas
- Lugar: Zócalo capitalino
- Motivo: Acopio solidario y protesta contra el bloqueo a Cuba.
- Aforo: 50 personas
Comité de Apoyo Emergente Pro Refugio Franciscano A.C. (Gustavo A. Madero)
- Actividad: Durante el día
- Lugar: Deportivo Hermanos Galeana
- Motivo: Protesta contra traslado de animales rescatados.
- Aforo: 30 personas
Citas agendadas
Frente Popular Francisco Villa (Iztacalco)
- Hora: 11:00 horas
- Lugar: Secretaría de Vivienda
- Demanda: Regularización de 13 predios.
- Aforo: 35 personas
Vecinos de la colonia Olivar de los Padres (Cuauhtémoc)
- Hora: 11:00 horas
- Lugar: Oficinas alternas de la Secretaría de Gobierno
- Motivo: Rechazo a cambio de nomenclatura en su colonia.
- Aforo: 40 personas
Rodadas ciclistas
Yokai CDMX (Cuauhtémoc)
- Hora: 20:40 horas
- Salida: Museo Nacional de Arte
- Destino: Ciudad Universitaria
- Aforo: 20 personas
Colibrí Benito Juárez (Benito Juárez y Coyoacán)
- Hora: 20:40 horas
- Puntos de reunión:
- Foro Hermanos Soler
- Nido Colibrí
- Destino: Plaza Santa Ana, Coyoacán
- Aforo: 30 personas
Rodada de autos
The Performance List (Coyoacán)
- Hora: 21:00 horas
- Salida: Avenida Universidad, colonia Romero de Terreros
- Destino: Por definir
- Aforo: 20 personas