Extrabajadores de la extinta Ruta 100 encabezan las movilizaciones en CDMX este 19 de febrero

Movilizaciones en CDMX este 19 de febrero. Foto: Cuartoscuro.

Este jueves 19 de febrero de 2026 se tienen previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que realizarán extrabajadores de la extinta Ruta 100.

Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

En total, están previstas cinco concentraciones, una cita agendada, tres rodadas ciclistas, 11 eventos de esparcimiento y 11 plantones . A continuación, aquí en UnoTV.com te damos a conocer las movilizaciones más relevantes:

Marchas

Ex trabajadores de la extinta Ruta 100

Hora: 12:00 horas

12:00 horas Punto de partida: Secretaría de Gobernación

Secretaría de Gobernación Destino: Zócalo capitalino

Zócalo capitalino Demanda: Pago del finiquito correspondiente a la liquidación del 28% de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100.

Pago del finiquito correspondiente a la liquidación del 28% de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100. Aforo estimado: 150 personas

Se prevé que el contingente avance por vialidades del Centro Histórico, lo que podría generar afectaciones en inmediaciones de Bucareli, Eje Central y calles aledañas a Plaza de la Constitución.

Concentraciones

Colectivo “Hasta Encontrarles” (Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero)

Hora: 07:00 horas

07:00 horas Lugares: Estación Chabacano (Líneas 2, 8 y 9 del Metro) Estación 18 de Marzo (Línea 6)

Actividad: Traslado para jornada de búsqueda de personas desaparecidas en la zona del Cerro del Chiquihuite.

Traslado para jornada de búsqueda de personas desaparecidas en la zona del Cerro del Chiquihuite. Aforo: 80 personas

Colectiva “Mercaditas Autónomas Momoxcas” (Milpa Alta)

Hora: 09:00 horas

09:00 horas Lugar: Explanada de la Alcaldía Milpa Alta

Explanada de la Alcaldía Milpa Alta Motivo: “Mercadita Feminista” en protesta contra la violencia económica hacia las mujeres y para promover su autonomía y empoderamiento.

“Mercadita Feminista” en protesta contra la violencia económica hacia las mujeres y para promover su autonomía y empoderamiento. Aforo: 50 personas

Organización “Familia Pasta de Conchos” (Cuauhtémoc)

Hora: 10:00 horas

10:00 horas Lugar: Monumento a la Revolución

Monumento a la Revolución Motivo: Evento conmemorativo por los 63 mineros fallecidos en 2006; exigen justicia.

Evento conmemorativo por los 63 mineros fallecidos en 2006; exigen justicia. Aforo: 50 personas

Colectiva “Las Tonantzin” (Iztapalapa)

Hora: 10:00 y 13:10 horas

10:00 y 13:10 horas Lugares: Juzgados del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla

Motivo: Acompañamiento a víctimas en audiencias judiciales.

Acompañamiento a víctimas en audiencias judiciales. Observación: No se descarta bloqueo de vialidades.

No se descarta bloqueo de vialidades. Aforo: 60 personas

Asamblea de trabajadores afectados por créditos FOVISSSTE (Benito Juárez)

Hora: 10:00 horas

10:00 horas Lugar: Oficinas centrales del FOVISSSTE, colonia San José Insurgentes

Oficinas centrales del FOVISSSTE, colonia San José Insurgentes Demanda: Reestructura y liquidación de créditos hipotecarios.

Reestructura y liquidación de créditos hipotecarios. Aforo: 60 personas

Liberación Animal MX (Cuauhtémoc)

Hora: 10:00 horas

10:00 horas Lugar: Juzgados Penales de la Ciudad de México, colonia Doctores

Juzgados Penales de la Ciudad de México, colonia Doctores Demanda: Justicia por maltrato animal.

Justicia por maltrato animal. Aforo: 50 personas

Libres y Combativas MX (Cuauhtémoc)

Hora: 11:00 horas

11:00 horas Lugar: Juzgados Penales, colonia Doctores

Juzgados Penales, colonia Doctores Motivo: Apoyo a víctima de feminicidio durante audiencia.

Apoyo a víctima de feminicidio durante audiencia. Aforo: 30 personas

Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua (Cuauhtémoc)

Hora: 11:00 y 17:30 horas

11:00 y 17:30 horas Lugares: Secretaría de Gobernación Plaza de las Tres Culturas (Tlatelolco)

Motivo: Jornada de justicia y conmemoración de activista asesinado.

Jornada de justicia y conmemoración de activista asesinado. Aforo: 300 personas

300 personas Observación: Posibles bloqueos.

Asociación de Cubanos Residentes en México “José Martí” (Cuauhtémoc)

Hora: 11:00 horas

11:00 horas Lugar: Zócalo capitalino

Zócalo capitalino Motivo: Acopio solidario y protesta contra el bloqueo a Cuba.

Acopio solidario y protesta contra el bloqueo a Cuba. Aforo: 50 personas

Comité de Apoyo Emergente Pro Refugio Franciscano A.C. (Gustavo A. Madero)

Actividad: Durante el día

Durante el día Lugar: Deportivo Hermanos Galeana

Deportivo Hermanos Galeana Motivo: Protesta contra traslado de animales rescatados.

Protesta contra traslado de animales rescatados. Aforo: 30 personas

Citas agendadas

Frente Popular Francisco Villa (Iztacalco)

Hora: 11:00 horas

11:00 horas Lugar: Secretaría de Vivienda

Secretaría de Vivienda Demanda: Regularización de 13 predios.

Regularización de 13 predios. Aforo: 35 personas

Vecinos de la colonia Olivar de los Padres (Cuauhtémoc)

Hora: 11:00 horas

11:00 horas Lugar: Oficinas alternas de la Secretaría de Gobierno

Oficinas alternas de la Secretaría de Gobierno Motivo: Rechazo a cambio de nomenclatura en su colonia.

Rechazo a cambio de nomenclatura en su colonia. Aforo: 40 personas

Rodadas ciclistas

Yokai CDMX (Cuauhtémoc)

Hora: 20:40 horas

20:40 horas Salida: Museo Nacional de Arte

Museo Nacional de Arte Destino: Ciudad Universitaria

Ciudad Universitaria Aforo: 20 personas

Colibrí Benito Juárez (Benito Juárez y Coyoacán)

Hora: 20:40 horas

20:40 horas Puntos de reunión: Foro Hermanos Soler Nido Colibrí

Destino: Plaza Santa Ana, Coyoacán

Plaza Santa Ana, Coyoacán Aforo: 30 personas

Rodada de autos

The Performance List (Coyoacán)

Hora: 21:00 horas

21:00 horas Salida: Avenida Universidad, colonia Romero de Terreros

Avenida Universidad, colonia Romero de Terreros Destino: Por definir

Por definir Aforo: 20 personas