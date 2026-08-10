Caen 8 en la GAM por presunto despojo; intentaban entrar a casa para adueñársela

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Foto: SSC

En la Gustavo A. Madero, ocho personas fueron detenidas por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) tras ser señaladas por su posible participación en el despojo de un inmueble ubicado en la colonia Magdalena de las Salinas.

Según refirió la dependencia capitalina a través de un comunicado, todo ocurrió en el cruce de Norte 15 A y Poniente 116, en la colonia Magdalena de las Salinas, luego de que operadores del Centro de Comando y Control (C2) Norte alertaron a los policías sobre un posible despojo.

#BoletínSSC | #DETENIDOS l Atendiendo el protocolo de atención inmediata en casos de despojo, instruido por la #JefaDeGobierno, @ClaraBrugadaM, efectivos de la #SSC detuvieron a tres mujeres y cinco hombres, posiblemente relacionados con el despojo de un inmueble a su legítima… pic.twitter.com/TGfrxwvpqi — SSC CDMX (@SSC_CDMX) August 9, 2026

¿Por qué detuvo SSC a las 8 personas?

Al llegar al lugar, los uniformados observaron a varias personas que intentaban ingresar por la fuerza a un domicilio, empujando la puerta del inmueble, mientras que metros adelante otro grupo protagonizaba una riña. Ante la situación, solicitaron apoyo de más unidades para controlar el incidente y evitar que alguien resultara lesionado.

Agregó que una mujer de 43 años explicó a los policías que el inmueble pertenece a su madre y que una persona lo había rentado durante aproximadamente 29 años, quien a su vez relató que un grupo de personas llegó al domicilio con el argumento de que realizarían labores de limpieza.

Después de permitirles el acceso, presuntamente le mostraron un documento relacionado con un supuesto delito de despojo y le informaron que ya no podría ingresar al inmueble, además de que cambiarían las cerraduras. La situación derivó en una confrontación, por lo que la propietaria autorizó a los policías capitalinos a ingresar al domicilio. En el lugar fueron detenidas ocho personas: cinco hombres de 39, 35, 29, 27 y 24 años, así como tres mujeres de 41, 30 y 29 años.

Todos fueron informados de sus derechos constitucionales y trasladados ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica y realizará las investigaciones correspondientes.

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