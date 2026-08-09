Activan la Alerta Púrpura por lluvias para Tlalpan, con la Roja y Amarilla en 6 alcaldías

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Lluvias se mantienen en todo México. Foto: Cuartoscuro

Ante la persistencia de lluvias en la Ciudad de México, autoridades capitalinas activaron la Alerta Púrpura en Tlalpan, así como la Roja y Amarilla en otras seis alcaldías, mientras se prevé que continúen las precipitaciones.

Asimismo, ya se registran inundaciones en diversos puntos de la CDMX.

Se activa #AlertaPúrpura por persistencia de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la noche del sábado 08/08/2026 en la demarcación: @TlalpanAl.



Se mantiene #AlertaRoja por persistencia de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la noche del sábado… pic.twitter.com/XdyB6pisak — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 9, 2026

¿Cuáles son las alcaldías de la CDMX con alerta por lluvias?

De acuerdo con la última actualización de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), hasta las 23:00 horas habrá tres alertas activas en siete demarcaciones capitalinas:

Aquí tienes el desglose de las alcaldías con alerta según la imagen, con sus nombres completos:

Alcaldías en Alerta

Alerta Púrpura: (más de 70 mm) Tlalpan

Alerta Roja (entre 50 y 79 mm): Xochimilco

Alerta Amarilla (Entre 15 y 29mm): Cuajimalpa de Morelos Álvaro Obregón Coyoacán La Magdalena Contreras Milpa Alta



De igual forma, la dependencia acotó que a eso de las 21:30 horas se observaban lluvias moderadas a fuertes con posible granizo en Milpa Alta y Tlalpan, así como débiles a moderadas en demarcaciones del centro, poniente y oriente de la capital del país.

Mientras tanto, agregó que se prevé que las precipitaciones pluviales persistan durante la noche de este sábado, mientras que ya se registra actividad eléctrica en Milpa Alta y Tlalpan.

Inundaciones dejan severas afectaciones en CDMX

Nuevamente, Picacho-Ajusco se vio afectada por las severas inundaciones de este sábado. Ahí, una potente corriente de agua afectó la movilidad.

#Reportando 🌊 | ¡Tránsito afectando en Picacho-Ajusco, #Tlalpan! 🔴



⚠️🌧️ Avance vehicular con dificultad en #LaMarina, debido a una potente corriente de agua que baja en la vialidad ¡Tome vías alternativas!



📹 César García. pic.twitter.com/59HOvFJw4N — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) August 9, 2026

Xochimilco resultó con severos problemas por las inundaciones de este sábado. Acumulación de basura generó que el agua no corriera de forma adecuada, por lo que el nivel comenzó a subir, afectando la zona.

#Reportando 🌊 | ¡𝗜𝗻𝘂𝗻𝗱𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝘀𝗲𝘃𝗲𝗿𝗮 𝗲𝗻 𝗡𝗮𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁𝗮𝘀, #𝗫𝗼𝗰𝗵𝗶𝗺𝗶𝗹𝗰𝗼! 🔴



🚌🗑️ Dificultad en las vialidades por el nivel de agua. Destaca nuevamente que la acumulación de basura agrava las inundaciones en la zona.



📹 Dave vía Esau Granados. pic.twitter.com/nDbwF5ADZV — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) August 9, 2026

#Reportando 🌊 | ¡San Mateo Xalpa, en #Xochimilco también bajo el agua! 🔴



⚠️🌧️ La fuerza de la tormenta convirtió también sus calles en auténticos ríos de rápido flujo. Las afectaciones continúan.



📹 Vía: Xochimil Tacos. pic.twitter.com/ttIFILwf7F — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) August 9, 2026

A su vez, en la alcaldía Tlalpan, Topilejo fue otra de las zonas más afectadas en la Ciudad de México por el nivel del agua y las corrientes que se formaron tras las intensas lluvias.

#Reportando ⛈️ | Severas inundaciones al sur de la #CDMX. 🔴



⚠️🌊 San Miguel Topilejo, en Tlalpan, se registra graves afectaciones por la fuerte #tormenta de esta noche, distintas vialidades ya se encuentran totalmente inundadas.



📹 Vía: Topiflow Tlalpan (Facebook) pic.twitter.com/OI7t3etLhi — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) August 9, 2026

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