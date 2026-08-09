Activan la Alerta Púrpura por lluvias para Tlalpan, con la Roja y Amarilla en 6 alcaldías
Ante la persistencia de lluvias en la Ciudad de México, autoridades capitalinas activaron la Alerta Púrpura en Tlalpan, así como la Roja y Amarilla en otras seis alcaldías, mientras se prevé que continúen las precipitaciones.
Asimismo, ya se registran inundaciones en diversos puntos de la CDMX.
¿Cuáles son las alcaldías de la CDMX con alerta por lluvias?
De acuerdo con la última actualización de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), hasta las 23:00 horas habrá tres alertas activas en siete demarcaciones capitalinas:
Aquí tienes el desglose de las alcaldías con alerta según la imagen, con sus nombres completos:
Alcaldías en Alerta
- Alerta Púrpura: (más de 70 mm)
- Tlalpan
- Alerta Roja (entre 50 y 79 mm):
- Xochimilco
- Alerta Amarilla (Entre 15 y 29mm):
- Cuajimalpa de Morelos
- Álvaro Obregón
- Coyoacán
- La Magdalena Contreras
- Milpa Alta
De igual forma, la dependencia acotó que a eso de las 21:30 horas se observaban lluvias moderadas a fuertes con posible granizo en Milpa Alta y Tlalpan, así como débiles a moderadas en demarcaciones del centro, poniente y oriente de la capital del país.
Mientras tanto, agregó que se prevé que las precipitaciones pluviales persistan durante la noche de este sábado, mientras que ya se registra actividad eléctrica en Milpa Alta y Tlalpan.
Inundaciones dejan severas afectaciones en CDMX
Nuevamente, Picacho-Ajusco se vio afectada por las severas inundaciones de este sábado. Ahí, una potente corriente de agua afectó la movilidad.
Xochimilco resultó con severos problemas por las inundaciones de este sábado. Acumulación de basura generó que el agua no corriera de forma adecuada, por lo que el nivel comenzó a subir, afectando la zona.
A su vez, en la alcaldía Tlalpan, Topilejo fue otra de las zonas más afectadas en la Ciudad de México por el nivel del agua y las corrientes que se formaron tras las intensas lluvias.
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