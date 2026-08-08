Viveros de Coyoacán permanecerá cerrado este sábado por intensas lluvias

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Viveros de Coyoacán. Foto: Cuartoscuro.

El Parque Nacional Viveros de Coyoacán permanecerá cerrado este sábado 8 de agosto de 2026, debido a las intensas lluvias registradas en los últimos días, informó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

A través de su cuenta oficial de X, la dependencia federal explicó que las precipitaciones provocaron saturación de agua en el suelo y encharcamientos dentro de las instalaciones del parque, por lo que la Administración determinó mantenerlo cerrado durante esta jornada.

📢 AVISO A LA COMUNIDAD



🌧️ Debido a las intensas lluvias registradas en los últimos días, que han provocado saturación de agua en el suelo y encharcamientos en las instalaciones, la Administración del Parque Nacional Viveros de Coyoacán informa que este espacio permanecerá… — SEMARNAT México (@SEMARNAT_mx) August 8, 2026

La medida tiene como prioridad salvaguardar la seguridad de las personas que visitan este espacio, además de permitir que se lleven a cabo trabajos para atender las condiciones generadas por las lluvias.

¿Por qué cerraron Viveros de Coyoacán?

De acuerdo con la información difundida por Semarnat, durante el cierre se realizarán distintas labores en las instalaciones de Viveros de Coyoacán, entre ellas:

Trabajos de saneamiento.

Labores de desagüe.

Revisión fitosanitaria del arbolado.

Estas acciones se realizarán debido a las condiciones que presenta el parque después de las lluvias registradas en los últimos días.

La Semarnat indicó que durante la tarde de este sábado 8 de agosto se dará a conocer información, mediante sus canales oficiales, sobre las condiciones del espacio y las medidas que se tomarán posteriormente.

Por el momento, el cierre corresponde a este sábado y está relacionado con la saturación de agua, los encharcamientos y las labores necesarias para revisar las condiciones de las instalaciones y del arbolado.

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