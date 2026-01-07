Tras atropello de motociclista en Iztapalapa, exigen la “Ley Roberto”: ¿de qué trata?

GENERANDO AUDIO...

La muerte de un motociclista tras ser atropellado en calles de la alcaldía Iztapalapa generó indignación entre familiares, colectivos de motociclistas y ciudadanos, quienes exigieron a las autoridades la aprobación de la llamada “Ley Roberto”, una iniciativa que busca endurecer las sanciones contra conductores responsables de atropellos y garantizar justicia para las víctimas.

De acuerdo con los señalamientos, el caso evidenció vacíos legales que permiten que responsables de hechos viales graves enfrenten procesos sin consecuencias proporcionales, lo que ha impulsado la exigencia de cambios en la legislación vigente.

“Ley Roberto”: ¿en qué consiste la propuesta?

La “Ley Roberto” propone fortalecer el marco legal para que los atropellos mortales no queden impunes, estableciendo sanciones más severas, medidas de reparación del daño y mayores obligaciones para conductores involucrados en accidentes viales, especialmente cuando hay omisiones de auxilio o intentos de evasión de la justicia.

Colectivos señalaron que esta iniciativa no sólo busca castigar, sino también prevenir, al promover una mayor responsabilidad vial y el respeto a la vida de peatones y motociclistas, considerados los usuarios más vulnerables de la vía pública.

Tras el atropello, familiares y activistas realizaron llamados públicos para que el caso no quede en el olvido y para que la Ley Roberto sea discutida y aprobada a la brevedad, como una medida urgente para frenar la violencia vial en la Ciudad de México (CDMX).

