¿Cómo cambiar el titular del recibo de luz en 2026? Foto: Getty Images/Cuartoscuro.

Cambiar el nombre del titular del recibo de luz de la CFE es un trámite real, gratuito y necesario en varios casos.

En este 2026, es posible realizar el cambio de titular del recibo de luz de forma correcta y sin costo, siempre que se cumplan los requisitos, se entregue la documentación necesaria y se haga la actualización en los casos donde cambia el responsable del servicio, con el fin de evitar problemas administrativos.

¿Cuándo es necesario cambiar el titular del recibo de luz de la CFE?

El cambio de titularidad en la CFE se recomienda cuando el contrato sigue a nombre de alguien que ya no vive o no es dueño del inmueble. Las causas más comunes son:

Fallecimiento del titular

del titular Divorcio

Renta de la vivienda

de la vivienda Compra del inmueble

del inmueble Herencia

Actualizar los datos ayuda a evitar confusiones, retrasos y posibles cortes del servicio.

Requisitos para cambiar el nombre del recibo de luz de la CFE

Para realizar el trámite, no debes tener adeudos pendientes y es necesario presentar documentos en original y copia.

Documentos del nuevo titular

Identificación oficial vigente

RFC

Número telefónico

Correo electrónico

Solicitud por escrito explicando el motivo del cambio

Documentos del inmueble

Comprobante de domicilio

Escritura del inmueble

Recibo del predial

Fotografía de la lectura del medidor

Según sea el caso, también se pedirán los siguientes documentos:

Copia de identificación del titular anterior

Acta de defunción

Acta de divorcio u otro documento legal

¿Cómo hacer el cambio de titular del recibo de luz?

La CFE informa que este trámite se realiza de manera presencial. Los pasos son:

Reunir toda la documentación requerida Llamar al 071 para agendar cita en el Centro de Atención a Clientes Acudir el día y hora asignados Recibir orientación del personal de la CFE Esperar la resolución del trámite

¿Cómo corregir datos en tu recibo de luz de la CFE?

Si necesitas corregir algún dato en tu recibo de luz, como la dirección (calle o número oficial) o hacer el cambio de nombre del titular, debes acudir de manera presencial al Centro de Atención a Clientes (CAC) más cercano a tu domicilio.

Para realizar el trámite, es necesario presentar la documentación correspondiente, que incluye:

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio actualizado

Documento que acredite la propiedad o posesión del inmueble, en caso de cambio de titular

El personal del CAC revisará la información y te indicará los pasos a seguir para completar la corrección.

¿Qué pasa si no cambias el titular del recibo de luz?

La CFE no aplica multas por no actualizar el nombre del titular. Sin embargo, pueden surgir: Problemas administrativos, dificultades para pagar el servicio y complicaciones para reportar fallas.

Para más información, la CFE recomienda llamar al 071 para hablar con un operador.

