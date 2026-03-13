Caos vial en Tlalpan por marcha a la altura de Santa Anita; ve alternativas viales

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Manifestantes sobre avenida Tlalpan. Foto: X @OVIALCDMX

La Calzada de Tlalpan, a la altura de Santa Anita, presenta afectaciones viales debido a la presencia de manifestantes. Las autoridades de la Ciudad de México (CDMX) han cerrado la circulación en dirección hacia el sur, por lo que se le recomienda a los automovilistas utilizar alternativas viales.

Cierre de circulación en Tlalpan por presencia de manifestantes

Alrededor de las 9:15 horas, un grupo de manifestantes comenzó a marchar sobre Calzada de Tlalpan con dirección hacia el sur a la altura de la estación del Metro Viaducto, muy cerca de la Calzada de Santa Anita.

La protesta es organizada por integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) quienes exigen mejoras laborales.

Como medida de precaución, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX instaló un corte vial en Tlalpan, con dirección sur, a partir de Viaducto.

Alternativas viales

Como alternativas viales se recomienda utilizar:

Dr. José María Vértiz

Eje 1 Oriente

El reporte más reciente del Centro de Orientación Vial (Ovial) de la SSC de la CDMX, menciona que se mantiene el bloqueo vial y los manifestantes se encuentran a la altura de la calle Cádiz.

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