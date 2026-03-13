Operativo contra arrancones en Tlalpan termina con 7 autos enviados al corralón y 57 infracciones

GENERANDO AUDIO...

Siete autos fueron llevados al corralón en Tlalpan. Foto: SSC-CDMX

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) implementaron un operativo de vialidad y seguridad en calles de la alcaldía Tlalpan, tras recibir reportes sobre posibles arrancones, donde se aplicaron 57 infracciones y siete autos fueron llevados al corralón.

Aseguran autos en Tlalpan, CDMX

Como resultado del dispositivo, siete vehículos fueron trasladados a un depósito vehicular y se aplicaron diversas sanciones a automovilistas por infringir el Reglamento de Tránsito de la capital, indicó la SSC-CDMX en un comunicado.

El operativo se llevó a cabo en el cruce de las calles Albora y Cúspide, en la colonia Parque del Pedregal, donde los uniformados desplegaron varios equipos de trabajo para atender la situación.

Fuertes infracciones en Tlalpan por arrancones

De acuerdo con el reporte oficial, los policías encapsularon a los automovilistas y los sancionaron por faltas como no portar la documentación requerida y el mal uso de la vía pública, conductas que además ponían en riesgo la integridad de los usuarios de la vialidad.

Al finalizar el operativo, se aplicaron 57 infracciones, se tomaron 73 garantías y siete vehículos fueron enviados al depósito vehicular ubicado en la misma demarcación.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana reiteró que continuará atendiendo denuncias ciudadanas y realizando operativos para evitar conductas que pongan en riesgo la seguridad y tranquilidad de la población.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.