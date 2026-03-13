Guardia Nacional comienza operativos para multar a taxis de app en el AICM

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Multas a taxis de app en el AICM. Foto: Cuartoscuro

La Guardia Nacional comenzó a levantar multas a los taxis de aplicación que operan sin permiso en la zona federal del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Usuarios de redes sociales y medios locales han reportado que desde este viernes 13 de marzo comenzaron los operativos en el AICM.

¿La Guardia Nacional puede multar a los taxis de aplicación en el AICM?

De acuerdo con el oficio que difundió una radiodifusora nacional, los elementos de la Guardia Nacional ya pueden multar a los taxis de aplicación, como Uber o Didi, que no cuenten con el permiso de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para levantar pasajeros en la zona federal del AICM.

Es importante señalar que no se requiere permiso de la SICT para dejar pasajeros en las instalaciones federales del aeropuerto; la multa sólo aplica para los vehículos que realicen el ascenso de pasajeros.

Durante la revisión del vehículo, las autoridades le solicitarán al conductor que entregue la licencia de conducir, tarjeta de circulación, póliza de seguro para daños a terceros y el permiso de la SICT; en caso de no contar con este último, se levantará una multa de 500 UMAs (58 mil 655 pesos, de acuerdo con el valor de la UMA en 2026).



El oficio menciona que una vez levantada la infracción, se “entregará en su totalidad al conductor la documentación solicitada”, por lo que no deberían retener la tarjeta de circulación del conductor.

Desde este viernes, se ha reportado que comenzaron los operativos de la Guardia Nacional en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

AICM adaptará predio para que Uber y Didi recojan a pasajeros fuera de terminal

Durante la conferencia mañanera de este viernes, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles indicó que la Marina analiza la posibilidad de adaptar un predio cercano, fuera de zona federal, como estacionamiento de corta estadía para que operen los taxis de aplicación de forma legal.

Destacó que los conductores de aplicaciones deben entender que “no pueden ir hasta la terminal a recibir el pasaje”. No obstante, “sí se les van a dar algunas facilidades para que el usuario también tenga la opción de elegir”.