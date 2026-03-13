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Incendio en casa de la colonia Vistas del Maurel en Coyoacán. Foto: Getty

En redes sociales, cuerpos de emergencias reportan un incendio en una casa de la colonia Vistas del Maurel, en la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México (CDMX), el cual ya es atendido por bomberos capitalinos.

Reportan incendio en la colonia Vistas del Maurel en Coyoacán

A través de sus redes sociales oficiales, como en su cuenta de X, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5 CDMX) dio a conocer que se registró un incendio en una casa de la colonia Vistas del Maurel, en la alcaldía Coyoacán.

De acuerdo información de esta dependencia capitalina, servicios de emergencia ya se dirigieron hasta este punto de la ciudad para trabajar en sofocar las llamas.

De hecho, el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México también informó que recibieron un reporte por este incendio en la colonia Vista del Maurel en Coyoacán, asegurando que ya acudieron al lugar para verificar la situación y mantener a la ciudadanía informada.

Hasta el momento no hay mayor información sobre este incidente, si hay personas lesionadas o si ya se controló el fuego en el lugar.

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