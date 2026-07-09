Faltas que pueden dejarte sin licencia en la Ciudad de México

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Faltas pueden hacer que se pierda la licencia en CDMX. Foto: Cuartoscuro

Aunque la Ciudad de México tiene la modalidad de licencias permanentes para conducir, existen situaciones en las que las autoridades pueden determinar suspenderla temporalmente o, bien, cancelarla definitivamente.

En la Ley de Movilidad de la Ciudad de México establece los casos en los que las autoridades pueden tomar acciones respecto a la licencia o permiso para conducir.

¿Cuándo pueden cancelar definitivamente la licencia?

De acuerdo con el artículo 67, la Secretaría de Movilidad (Semovi) puede cancelar de forma definitiva la licencia en estos casos:

Segunda sanción por conducir en estado de ebriedad dentro de un periodo de un año.

dentro de un periodo de un año. Tercera sanción por conducir en estado de ebriedad en un periodo de tres o más años.

en un periodo de tres o más años. Conducir bajo los efectos de estupefacientes, psicotrópicos u otras sustancias tóxicas .

. Recibir dos suspensiones de la licencia o permiso para conducir.

de la licencia o permiso para conducir. Comprobar que la licencia se obtuvo con información o documentos falsos o alterados .

. Causar lesiones que pongan en riesgo la vida o la seguridad de otras personas por negligencia, impericia, falta de cuidado o irresponsabilidad.

¿En qué casos se suspende temporalmente la licencia?

El artículo 68 señala que la suspensión puede ir de seis meses a tres años en los siguientes supuestos:

Acumular tres infracciones a la Ley de Movilidad o sus reglamentos en un año.

a la Ley de Movilidad o sus reglamentos en un año. Causar daños a terceros o a sus bienes sin repararlos .

. Primera sanción por conducir en estado de ebriedad: suspensión por un año y obligación de someterse a un tratamiento contra las adicciones.

suspensión por y obligación de someterse a un tratamiento contra las adicciones. Segunda sanción por conducir ebrio, ocurrida después de un año de la primera: suspensión por tres años, además del tratamiento de rehabilitación.

¿Qué pasa si te cancelan la licencia?

La ley establece que quien tenga la licencia cancelada no podrá conducir vehículos motorizados en la Ciudad de México ni siquiera con una licencia expedida por otro estado o por otro país.

Si incumple esta disposición, la sanción es:

Multa de 180 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente en la Ciudad de México.

vigente en la Ciudad de México. Remisión del vehículo al depósito vehicular (corralón).

¿Cuándo no pueden volver a expedirte una licencia?

El artículo 69 establece que no se reexpedirá una licencia o permiso cuando:

La licencia se encuentre suspendida o cancelada .

. El solicitante presente documentos falsos o alterados .

. Se le haya cancelado un permiso o concesión por causas atribuibles a la persona.

Lo ordene una autoridad judicial o administrativa.

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