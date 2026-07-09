Colectivo cannábico encabeza las movilizaciones en CDMX este 9 de julio
Este jueves 9 de julio de 2026 están previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que realizará el colectivo La Comuna 4:20.
Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.
Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.
En total, están previstas:
- 1 marcha
- 8 concentraciones
- 4 citas agendadas
- 4 rodada ciclistas
- 14 eventos de esparcimiento
A continuación, aquí en UnoTV.com te presentamos el desglose de las movilizaciones más relevantes para que tomes precauciones.
Marcha programada
Marcha por los derechos de las personas consumidoras de cannabis
- Hora de concentración: 11:00 horas.
- Inicio de la marcha: 12:00 horas.
- Punto de partida: Estación Chilpancingo del Metro (Av. Baja California e Insurgentes Sur).
- Destino: Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), Oklahoma 14, colonia Nápoles, alcaldía Benito Juárez.
- Demanda: Solicitan espacios seguros para el consumo de cannabis, respeto a los derechos de las personas consumidoras, acceso universal a la planta y reconocimiento del derecho al autocultivo.
- Aforo estimado: 150 personas.
Posibles afectaciones:
- Avenida Insurgentes Sur.
- Avenida Baja California.
- Viaducto Miguel Alemán.
- Eje 4 Sur Xola.
- Zona de la colonia Hipódromo y Nápoles.
Principales concentraciones y plantones
Vecinos de la Unidad Pedregal Carrasco
- Hora: 08:00.
- Lugar: Unidad Habitacional Villas del Pedregal, Coyoacán.
- Exigen: Mayor seguridad, iluminación, vigilancia permanente y combate a la violencia.
- Posibles afectaciones: Calles internas de Pedregal de Carrasco.
Ciudadanos de Ecatepec de Morelos
- Hora: 09:00.
- Lugar: Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Demanda: Cadena humana para exigir el derecho al agua.
- Posibles afectaciones: Centro Histórico y calles aledañas.
Colectivo “LLECA Escuchando la Calle”
- Hora: 10:00.
- Lugar: Secretaría de Gobernación.
- Solicitan: Mesa de trabajo para impulsar una Ley Integral Trans.
- Aforo: 60 personas.
Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio
- Hora: 10:00.
- Lugar: Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
- Actividad: Conferencia de prensa sobre la implementación de las Alertas de Violencia de Género.
Movimiento BDS México
- Hora: 11:00.
- Lugar: Museo Nacional de las Culturas del Mundo.
- Motivo: Mesa de análisis por los 21 años del movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones.
Movimiento de Regeneración Sindical
- Durante el día.
- Lugar: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Benito Juárez.
- Actividad: Recolección de firmas relacionadas con el Sindicato Mexicano de Electricistas.
Unión de Bienestar Cultural Indígena Triqui
- Durante el día.
- Lugar: Secretaría de Gobierno.
- Solicitan: Espacios para venta de artesanías y vivienda.
Asamblea por el Común y Contra la Guerra
- Hora: 17:30.
- Lugar: Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes”.
- Actividad: Asamblea informativa.
Citas agendadas con autoridades
Durante el día también se realizarán reuniones previamente programadas entre autoridades y grupos ciudadanos, entre ellas:
- Vecinos del Fraccionamiento Villa de Aragón, en la alcaldía Gustavo A. Madero.
- Vecinos de San Pablo Chimalpa y Zentlapatl, en Cuajimalpa.
- Asamblea de Barrios, en la Secretaría de Vivienda.
- Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas “Chimalhuacán”, en la Secretaría de Gobernación.
Estas reuniones no implican necesariamente cierres viales importantes, aunque podrían registrarse afectaciones menores en los accesos a las dependencias.
Rodadas ciclistas programadas
Por la noche se desarrollarán diversas rodadas recreativas:
- Pedal y Taco
- Salida: 19:50 horas.
- Desde Parque Tezontle, Iztapalapa.
- Destino: Bosque de Chapultepec II Sección.
- Rueda Libre CDMX
- Salida: 20:00 horas.
- Desde San Lucas, Iztapalapa.
- Destino: Kiosco Morisco.
- Alicia’s Bike
- Salida: 20:00 horas.
- Desde Metro Aquiles Serdán.
- Destino: Parque Edén Naturaleza.
- Team Monas
- Salida: 21:15 horas.
- Desde Tlatelolco.
- Destino: Glorieta del Gato Interlomas.
Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.