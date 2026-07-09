Colectivo cannábico encabeza las movilizaciones en CDMX este 9 de julio

| 06:59 | Eduardo Ramírez Mendoza | UnoTV
Movilizaciones en CDMX este 9 de julio. Foto: Cuartoscuro.

Este jueves 9 de julio de 2026 están previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que realizará el colectivo La Comuna 4:20.

Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

En total, están previstas:

  • 1 marcha
  • 8 concentraciones
  • 4 citas agendadas
  • 4 rodada ciclistas
  • 14 eventos de esparcimiento

A continuación, aquí en UnoTV.com te presentamos el desglose de las movilizaciones más relevantes para que tomes precauciones.

Marcha programada

Marcha por los derechos de las personas consumidoras de cannabis

  • Hora de concentración: 11:00 horas.
  • Inicio de la marcha: 12:00 horas.
  • Punto de partida: Estación Chilpancingo del Metro (Av. Baja California e Insurgentes Sur).
  • Destino: Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), Oklahoma 14, colonia Nápoles, alcaldía Benito Juárez.
  • Demanda: Solicitan espacios seguros para el consumo de cannabis, respeto a los derechos de las personas consumidoras, acceso universal a la planta y reconocimiento del derecho al autocultivo.
  • Aforo estimado: 150 personas.

Posibles afectaciones:

  • Avenida Insurgentes Sur.
  • Avenida Baja California.
  • Viaducto Miguel Alemán.
  • Eje 4 Sur Xola.
  • Zona de la colonia Hipódromo y Nápoles.

Principales concentraciones y plantones

Vecinos de la Unidad Pedregal Carrasco

  • Hora: 08:00.
  • Lugar: Unidad Habitacional Villas del Pedregal, Coyoacán.
  • Exigen: Mayor seguridad, iluminación, vigilancia permanente y combate a la violencia.
  • Posibles afectaciones: Calles internas de Pedregal de Carrasco.

Ciudadanos de Ecatepec de Morelos

  • Hora: 09:00.
  • Lugar: Suprema Corte de Justicia de la Nación.
  • Demanda: Cadena humana para exigir el derecho al agua.
  • Posibles afectaciones: Centro Histórico y calles aledañas.

Colectivo “LLECA Escuchando la Calle”

  • Hora: 10:00.
  • Lugar: Secretaría de Gobernación.
  • Solicitan: Mesa de trabajo para impulsar una Ley Integral Trans.
  • Aforo: 60 personas.

Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio

  • Hora: 10:00.
  • Lugar: Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
  • Actividad: Conferencia de prensa sobre la implementación de las Alertas de Violencia de Género.

Movimiento BDS México

  • Hora: 11:00.
  • Lugar: Museo Nacional de las Culturas del Mundo.
  • Motivo: Mesa de análisis por los 21 años del movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones.

Movimiento de Regeneración Sindical

  • Durante el día.
  • Lugar: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Benito Juárez.
  • Actividad: Recolección de firmas relacionadas con el Sindicato Mexicano de Electricistas.

Unión de Bienestar Cultural Indígena Triqui

  • Durante el día.
  • Lugar: Secretaría de Gobierno.
  • Solicitan: Espacios para venta de artesanías y vivienda.

Asamblea por el Común y Contra la Guerra

  • Hora: 17:30.
  • Lugar: Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes”.
  • Actividad: Asamblea informativa.

Citas agendadas con autoridades

Durante el día también se realizarán reuniones previamente programadas entre autoridades y grupos ciudadanos, entre ellas:

  • Vecinos del Fraccionamiento Villa de Aragón, en la alcaldía Gustavo A. Madero.
  • Vecinos de San Pablo Chimalpa y Zentlapatl, en Cuajimalpa.
  • Asamblea de Barrios, en la Secretaría de Vivienda.
  • Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas “Chimalhuacán”, en la Secretaría de Gobernación.

Estas reuniones no implican necesariamente cierres viales importantes, aunque podrían registrarse afectaciones menores en los accesos a las dependencias.

Rodadas ciclistas programadas

Por la noche se desarrollarán diversas rodadas recreativas:

  • Pedal y Taco
    • Salida: 19:50 horas.
    • Desde Parque Tezontle, Iztapalapa.
    • Destino: Bosque de Chapultepec II Sección.
  • Rueda Libre CDMX
    • Salida: 20:00 horas.
    • Desde San Lucas, Iztapalapa.
    • Destino: Kiosco Morisco.
  • Alicia’s Bike
    • Salida: 20:00 horas.
    • Desde Metro Aquiles Serdán.
    • Destino: Parque Edén Naturaleza.
  • Team Monas
    • Salida: 21:15 horas.
    • Desde Tlatelolco.
    • Destino: Glorieta del Gato Interlomas.

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