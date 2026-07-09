Colectivo cannábico encabeza las movilizaciones en CDMX este 9 de julio

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Movilizaciones en CDMX este 9 de julio. Foto: Cuartoscuro.

Este jueves 9 de julio de 2026 están previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que realizará el colectivo La Comuna 4:20.

Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este jueves 9 de julio, en la #CiudadDeMéxico.



🚔🔎 Ingresa a: https://t.co/ZZGpbMsx6i pic.twitter.com/Y1tlpDq112 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) July 9, 2026

En total, están previstas:

1 marcha

8 concentraciones

4 citas agendadas

4 rodada ciclistas

14 eventos de esparcimiento

A continuación, aquí en UnoTV.com te presentamos el desglose de las movilizaciones más relevantes para que tomes precauciones.

Marcha programada

Marcha por los derechos de las personas consumidoras de cannabis

Hora de concentración: 11:00 horas.

11:00 horas. Inicio de la marcha: 12:00 horas.

12:00 horas. Punto de partida: Estación Chilpancingo del Metro (Av. Baja California e Insurgentes Sur).

Estación Chilpancingo del Metro (Av. Baja California e Insurgentes Sur). Destino: Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), Oklahoma 14, colonia Nápoles, alcaldía Benito Juárez.

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), Oklahoma 14, colonia Nápoles, alcaldía Benito Juárez. Demanda: Solicitan espacios seguros para el consumo de cannabis, respeto a los derechos de las personas consumidoras, acceso universal a la planta y reconocimiento del derecho al autocultivo.

Solicitan espacios seguros para el consumo de cannabis, respeto a los derechos de las personas consumidoras, acceso universal a la planta y reconocimiento del derecho al autocultivo. Aforo estimado: 150 personas.

Posibles afectaciones:

Avenida Insurgentes Sur.

Avenida Baja California.

Viaducto Miguel Alemán.

Eje 4 Sur Xola.

Zona de la colonia Hipódromo y Nápoles.

Principales concentraciones y plantones

Vecinos de la Unidad Pedregal Carrasco

Hora: 08:00.

08:00. Lugar: Unidad Habitacional Villas del Pedregal, Coyoacán.

Unidad Habitacional Villas del Pedregal, Coyoacán. Exigen: Mayor seguridad, iluminación, vigilancia permanente y combate a la violencia.

Mayor seguridad, iluminación, vigilancia permanente y combate a la violencia. Posibles afectaciones: Calles internas de Pedregal de Carrasco.

Ciudadanos de Ecatepec de Morelos

Hora: 09:00.

09:00. Lugar: Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Suprema Corte de Justicia de la Nación. Demanda: Cadena humana para exigir el derecho al agua.

Cadena humana para exigir el derecho al agua. Posibles afectaciones: Centro Histórico y calles aledañas.

Colectivo “LLECA Escuchando la Calle”

Hora: 10:00.

10:00. Lugar: Secretaría de Gobernación.

Secretaría de Gobernación. Solicitan: Mesa de trabajo para impulsar una Ley Integral Trans.

Mesa de trabajo para impulsar una Ley Integral Trans. Aforo: 60 personas.

Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio

Hora: 10:00.

10:00. Lugar: Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Actividad: Conferencia de prensa sobre la implementación de las Alertas de Violencia de Género.

Movimiento BDS México

Hora: 11:00.

11:00. Lugar: Museo Nacional de las Culturas del Mundo.

Museo Nacional de las Culturas del Mundo. Motivo: Mesa de análisis por los 21 años del movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones.

Movimiento de Regeneración Sindical

Durante el día.

Lugar: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Benito Juárez.

Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Benito Juárez. Actividad: Recolección de firmas relacionadas con el Sindicato Mexicano de Electricistas.

Unión de Bienestar Cultural Indígena Triqui

Durante el día.

Lugar: Secretaría de Gobierno.

Secretaría de Gobierno. Solicitan: Espacios para venta de artesanías y vivienda.

Asamblea por el Común y Contra la Guerra

Hora: 17:30.

17:30. Lugar: Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes”.

Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes”. Actividad: Asamblea informativa.

Citas agendadas con autoridades

Durante el día también se realizarán reuniones previamente programadas entre autoridades y grupos ciudadanos, entre ellas:

Vecinos del Fraccionamiento Villa de Aragón, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Vecinos de San Pablo Chimalpa y Zentlapatl, en Cuajimalpa.

Asamblea de Barrios, en la Secretaría de Vivienda.

Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas “Chimalhuacán”, en la Secretaría de Gobernación.

Estas reuniones no implican necesariamente cierres viales importantes, aunque podrían registrarse afectaciones menores en los accesos a las dependencias.

Rodadas ciclistas programadas

Por la noche se desarrollarán diversas rodadas recreativas:

Pedal y Taco Salida: 19:50 horas. Desde Parque Tezontle, Iztapalapa. Destino: Bosque de Chapultepec II Sección.

Rueda Libre CDMX Salida: 20:00 horas. Desde San Lucas, Iztapalapa. Destino: Kiosco Morisco.

Alicia’s Bike Salida: 20:00 horas. Desde Metro Aquiles Serdán. Destino: Parque Edén Naturaleza.

Team Monas Salida: 21:15 horas. Desde Tlatelolco. Destino: Glorieta del Gato Interlomas.



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