Feria del Dulce Cristalizado 2026 en CDMX: fechas, lugar y más

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Feria del Dulce Cristalizado 2026 en CDMX. Foto: Cuartoscuro.

Autoridades capitalinas anunciaron que se llevará a cabo la edición número 45 de la Feria del Dulce Cristalizado en la Ciudad de México (CDMX) este 2026, por lo que acá te queremos contar cuáles son las fechas en que se realizará, el lugar específico y más detalles que tienes que saber.

Feria del Dulce Cristalizado 2026 en la CDMX

Fue el gobierno de la alcaldía de Xochimilco el que dio a conocer por medio de sus redes sociales oficiales, como en su cuenta de X, que este 2026 también se organizará la Feria del Dulce Cristalizado en esta demarcación capitalina.

Sí, este año se celebrará la edición número 45 de esta feria donde las y los visitantes podrán encontrar una enorme variedad de dulces y otros postres elaborados por artesanos y cocineros de Xochimilco y otros lugares.

“En la XLV Feria del Dulce Cristalizado, la tradición tiene sabor a azúcar, fruta e historia”, se lee en la publicación que realizó la alcaldía Xochimilco en sus redes sociales.

Fecha, lugar y más detalles de la Feria del Dulce Cristalizado

La alcaldía Xochimilco de la CDMX informa que la edición 45 de la Feria del Dulce Cristalizado se llevará a cabo a partir del próximo viernes 17 al domingo 26 de julio de 2026.

El evento, agregaron las autoridades locales, se realizarán en el pueblo originario de Santa Cruz Acalpixca, justo en la Plaza Cívica Lázaro Cárdenas.

Como cada año, este evento reúne los productos elaborados por artesanos, entre los cuales se encuentran dulces tradicionales mexicanos como las palanquetas o tamarindos, pero principalmente frutas y verduras cristalizadas hechas con una técnica que conlleva secar los alimentos y luego cocerlos en azúcar y almíbar para convertirlos en dulces.

Algunos de los más populares y tradicionales son los hechos con calabaza, limón, naranja, hijo, piña, mango y más.

“Santa Cruz Acalpixca te espera con estos deliciosos postres elaborados por las manos de nuestros artesanos”, se lee por último en la publicación de las autoridades de Xochimilco.

🍎🍬 En la XLV Feria del Dulce Cristalizado, la tradición tiene sabor a azúcar, fruta e historia.



Santa Cruz Acalpixca te espera con estos deliciosos postres elaborados por las manos de nuestr@s artesan@s. ✨🍭

Porque desde la gastronomía, #XochimilcoFlorece 🌺. pic.twitter.com/Qvq7uXCCy5 — Alcaldía Xochimilco (@XochimilcoAl) July 8, 2026

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