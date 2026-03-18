Choque de camión con árbol en Periférico Sur deja 12 trabajadores de limpia lesionados

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Foto: X: @Bomberos_CDMX

Una docena de trabajadores de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) resultaron lesionados al chocar el camión en que viajaban con un árbol sobre Periférico Sur, en la alcaldía Narciso Mendoza, alcaldía Tlalpan.

De acuerdo con algunos reportes, varias de las víctimas del incidente habrían resultado atropelladas.

¿Qué pasó en Periférico Sur?

Pasada la medianoche, chocó con un árbol sobre Periférico Sur un camión que transportaba a trabajadores de limpia que realizarían diversas actividades sobre la vialidad, saliendo despedidos del vehículo.

Hasta el lugar llegaron los Bomberos de la Ciudad de México, quienes destacaron que el choque dejó 12 heridos, tres de los cuales fueron trasladados por paramédicos a un hospital para recibir atención médica.

Toda vez que, hasta el momento, ninguna otra dependencia capitalina se ha pronunciado respecto al accidente, así como tampoco se ha informado respecto a la causa del choque.

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