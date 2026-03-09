Choque múltiple en la México-Puebla provoca afectaciones viales

GENERANDO AUDIO...

Accidente en la México-Puebla. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

La carretera México-Puebla presenta afectaciones en la circulación debido a un choque múltiple. El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 17+500 y las autoridades trabajan para mejorar el flujo vehicular.

Se registra choque múltiple en la México-Puebla

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) reportó a las 6:56 horas de este lunes sobre la reducción de carriles en ambos sentidos de la México Puebla por la atención de un choque múltiple.

Medios locales reportan que un vehículo se estrelló contra el muro de contención y posteriormente impactó contra otros dos vehículos. Hasta el momento no hay un reporte oficial sobre personas lesionadas.



El reporte más reciente de la Capufe menciona que el accidente ya fue atendido, aunque la zona aún presenta carga vehicular. Se le recomienda a los automovilistas manejar con precaución.

También volcó un tracto-camión en la México-Puebla

Este lunes también se presentó otro accidente la México-Puebla, pero a la altura del kilómetro 42. Durante la madrugada un tractocamión volcó tras chocar contra el muro central. La Capufe cerró carriles en dirección a la CDMX y hubo disminución de carriles en el sentido hacia Puebla.

La información actualizada señala que continúa la reducción de carriles en ambos sentidos por atención de accidente. De igual manera se pide tomar precauciones.

