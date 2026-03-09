CDMX inicia la semana con lluvia; se prevén descargas eléctricas y granizo

GENERANDO AUDIO...

Lluvia, descargas eléctricas y granizo se prevé en CDMX hoy. Foto: Cuartoscuro

El Sistema Metereológico Nacional (SMN) pronostica que para este lunes 9 de marzo el clima continuará frío por la mañana. Asimismo, por la tarde se estima ambiente cálido y lluvia en la Ciudad de México.

Sigue el frío, especialmente en las zonas altas, donde este lunes 9 de marzo se prevé clima fresco. La mínima de temperatura para la CDMX es de 10 a 12 °C; para Toluca, en el Estado de México, se estima una mínima de 3 y 5 °C.

Por la tarde, en la CDMX la estimación máxima de temperatura es de 24 a 26 °C, mientras que Toluca podrá alcanzar los 21 a 23 °C. En ambas entidades se estiman lluvias, chubascos y posible caída de granizo, además de descargas eléctricas.

Asimismo, para este lunes 9 de marzo se esperan rachas de viento con dirección sur y sureste con velocidades de 10 a 25 km/h, alcanzando máximas de 50 km/h.

Ante el calor, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil extendió recomendaciones para evitar golpes de calor en bebés: no dejar a los bebés dentro de los coches, ventilar los interiores de los vehículos y hacer paradas en zonas con sombra.

