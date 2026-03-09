CDMX inicia la semana con lluvia; se prevén descargas eléctricas y granizo

| 02:00 | Ángel Sánchez | Uno TV
Lluvia, descargas eléctricas y granizo se prevé en CDMX hoy. Foto: Cuartoscuro

El Sistema Metereológico Nacional (SMN) pronostica que para este lunes 9 de marzo el clima continuará frío por la mañana. Asimismo, por la tarde se estima ambiente cálido y lluvia en la Ciudad de México.

Sigue el frío, especialmente en las zonas altas, donde este lunes 9 de marzo se prevé clima fresco. La mínima de temperatura para la CDMX es de 10 a 12 °C; para Toluca, en el Estado de México, se estima una mínima de 3 y 5 °C.

Por la tarde, en la CDMX la estimación máxima de temperatura es de 24 a 26 °C, mientras que Toluca podrá alcanzar los 21 a 23 °C. En ambas entidades se estiman lluvias, chubascos y posible caída de granizo, además de descargas eléctricas.

Asimismo, para este lunes 9 de marzo se esperan rachas de viento con dirección sur y sureste con velocidades de 10 a 25 km/h, alcanzando máximas de 50 km/h.

Ante el calor, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil extendió recomendaciones para evitar golpes de calor en bebés: no dejar a los bebés dentro de los coches, ventilar los interiores de los vehículos y hacer paradas en zonas con sombra.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Te recomendamos:

Familia de Ana Itzel López exige justicia; acusan homicidio por negligencia médica y mala praxis

Ciudad de México

Familia de Ana Itzel López exige justicia; acusan homicidio por negligencia médica y mala praxis

Más de 120 mil mujeres participaron en las marchas por el 8M en la Ciudad de México, concluyendo con saldo blanco

Ciudad de México

Más de 120 mil mujeres participaron en las marchas por el 8M en la Ciudad de México, concluyendo con saldo blanco

Entre música y pintas, así mujeres marcharon hacia el Zócalo en CDMX

Ciudad de México

Entre música y pintas, así mujeres marcharon hacia el Zócalo en CDMX

“La educación igualitaria empieza en casa”: testimonios desde la marcha del 8M en la CDMX

Ciudad de México

“La educación igualitaria empieza en casa”: testimonios desde la marcha del 8M en la CDMX

Etiquetas: ,