Hoy lunes no circulan autos con engomado amarillo y placas 5 y 6

Para este lunes 9 de marzo de 2026, aplicará el Hoy No Circula en autos con engomado AMARILLO en la Ciudad de México, cuyo último digito de placa sea 5 o 6, y tengan holograma restringido 1 y 2.

De acuerdo con el calendario de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México y la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), las restricciones siguen el esquema anterior de color y terminación de placa.

La restricción estará vigente en las 16 alcaldías de la capital del país. También en 18 municipios conurbados del Estado de México. El Hoy No Circula aplica de un horario de 5:00 a 22:00 horas.

Los siguientes vehículos están exentos y podrán circular libremente:

Automóviles con Holograma 00 (Doble Cero) y Holograma 0 (Cero).

(Doble Cero) y (Cero). Vehículos eléctricos e híbridos .

e . Transporte escolar, de perecederos, de residuos peligrosos y servicios de seguridad pública.

¿Cuáles son las multas por incumplir el Hoy No Circula?

Es importante que la ciudadanía no se confíe y permanezca atenta ante posibles cambios por contingencia ambiental. Hasta el momento, la CAMe no ha informado sobre algún cambio en las medidas.

Las personas que incumplan con el Hoy No Circula recibirán una multa, conforme al Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México.

Para este 2026, la multa era de entre 20 y 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Eso equivale a un monto de entre 2 mil 346 a 3 mil 519.30 pesos.

¿En qué municipios del Estado de México se aplica también el Hoy No Circula?

Actualmente, el programa funciona en los siguientes municipios de Edomex:

Atizapán de Zaragoza Coacalco de Berriozábal Cuautitlán Cuautitlán Izcalli Chalco Chicoloapan Chimalhuacán Ecatepec de Morelos Huixquilucan Ixtapaluca La Paz Naucalpan de Juárez Nezahualcóyotl Nicolás Romero Tecámac Tlalnepantla de Baz Tultitlán Valle de Chalco

Zona Metropolitana del Valle de Toluca

Almoloya de Juárez Calimaya Capultepec Lerma Metepec Mexicaltzingo Ocoyoacac Otzolotepec Rayón San Antonio la Isla San Mateo Atenco Temoaya Tenango del Valle Toluca Xonacatlán Zinacantepec

Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco

Almoloya del Río Atizapán Capulhuac Texcalyacac Tianguistenco Xalatlaco

¿Qué autos no tienen que cumplir el programa?

El programa Hoy No Circula no aplica a todos los automóviles por igual. Existen algunas excepciones de las que podrás beneficiarte, siempre y cuando, tu carro:

Tenga holograma doble cero o cero

Sea eléctrico o híbrido

Dispongas de placa de personas con capacidades diferentes

Sea de servicio de emergencia o funerarios

Por supuesto, el programa tampoco aplica al transporte público

Especial Hoy No Circula Sabatino

El programa Hoy No Circula está vigente de lunes a viernes, pero tiene una condición especial los sábados. La aplicación de esta limitación vehicular, mayormente conocida como Hoy No Circula Sabatino, es distinta a la utilizada durante el resto de la semana. El holograma y el número de placa de un automóvil determinan si puede circular los sábados en el Valle de México.

En concreto, el primer y tercer sábado de cada mes no está permitida la circulación de los coches con holograma 1 y matrícula impar. Los segundos y cuartos sábados de cada mes, no pueden circular los coches con holograma 1 y el último dígito de la matrícula en par. En cambio, sin dependencia del color del engomado o de la terminación de la matrícula, los coches con holograma 2, así como los coches extranjeros, no podrán circular ningún sábado.

