Estas son las protestas que se realizarán en la CDMX este 9 de marzo

Habrá actividades feministas. Foto: Cuartoscuro. Ilustrativa.

Este lunes 9 de marzo se realizarán 26 protestas y actividades culturales en distintas zonas de la Ciudad de México (CDMX), principalmente de colectivas feministas y grupos religiosos contra el aborto.

De forma específica, habrá siete concentraciones; dos citas agendadas; una rodada ciclista; seis eventos de esparcimiento y diez plantones, según la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Entre las principales protestas y actividades de CDMX para este 9 de marzo, destacan acciones de colectivos feministas tras el 8M, así como de grupos religiosos contra el aborto.

Protestas en CDMX para este 9 de marzo

Movimiento de Regeneración Sindical

Hora: Durante el día

Lugar: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Av. México Coyoacán No. 259, colonia General Anaya, alcaldía Benito Juárez

Motivo: En el marco de la caravana “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”, instalarán mesas de recolección de firmas contra el secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas

Aforo: 30

40 Días por la Vida

Hora: Durante el día

Lugar 1: Fundación “Marie Stopes México”, Centro Pedregal, Periférico Sur No. 4829, colonia Parques del Pedregal, alcaldía Tlalpan

Lugar 2: Fundación “Marie Stopes México”, Centro Roma Sur, Manzanillo No. 49, colonia Roma Sur, alcaldía Cuauhtémoc

Lugar 3: Fundación “Marie Stopes México”, Centro Coyoacán, Miguel Ángel de Quevedo No. 1098, colonia Parque San Andrés, alcaldía Coyoacán

Lugar 4: Fundación “Marie Stopes México”, Centro Condesa, Atlixco No. 12, colonia Condesa, alcaldía Cuauhtémoc

Lugar 5: Fundación “Marie Stopes México”, Centro Tlacotalpan, Tlacotalpan No. 39, colonia Roma Sur, alcaldía Cuauhtémoc

Motivo: Realizarán una “Vigilia de Oración” por la vida y contra el aborto en México

Aforo: 50

Colectivo Nacional No Más Presos Inocentes

Hora: 11:00

Lugar: Juzgados Penales de la Ciudad de México, Dr. Lavista No. 114, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc

Motivo: Acudirán a audiencia en apoyo a una persona imputada por violencia familiar

Aforo: 25

Colectivo Tonantzin

Hora: 09:00

Lugar: Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Digna Ochoa y Plácido No. 56, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc

Motivo: Solicitan la destitución de un servidor público

Aforo: 40

Personal de Servicios de Salud del IMSS Bienestar

Hora: 06:00

Lugar: Unidad de Atención Oncológica para la Mujer “La Pastora”, colonia La Pastora, alcaldía Gustavo A. Madero

Motivo: Exigen la reincorporación de toda la plantilla laboral a la unidad médica

Aforo: 50

Concentraciones

Barra Feminista MX

Hora: 14:00

Lugar: Zócalo capitalino, Centro Histórico

Motivo: En el marco del Paro Nacional 9M realizarán la cuarta edición de “Retas de Futbol” como forma de reapropiación del deporte

Aforo: 50

Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de México

Hora: 10:00

Lugar: Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, Diagonal 20 de Noviembre No. 275, colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc

Motivo: Mitin y acompañamiento a audiencia por la reinstalación de dirigente sindical de trabajadores de la salud

Aforo: 30

Citas agendadas

Colectivo Mazahuas

Hora: 19:00

Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 1, Centro Histórico

Motivo: Solicitan espacios para la venta de artesanías e incorporación a programas de vivienda

Aforo: 50

Artesaneando A.C.

Hora: 12:00

Lugar: Oficinas alternas de la Secretaría de Gobierno, Diagonal 20 de Noviembre No. 294, colonia Obrera

Motivo: Solicitan atención de autoridades por quema de mercancía y acceso a programas de vivienda

Aforo: 50

Rodada ciclista

Bucaneros

Hora: 20:30

Lugar: Monumento a la Revolución

Destino: Barco Utopía, Parque Lineal, colonia Vicente Guerrero, alcaldía Iztapalapa

Aforo: 20

Plantones

Movimiento de Indígenas Artesanos de CDMX

Lugar: Edificio de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 2, Centro Histórico

Motivo: Solicitan espacios para venta de artesanías, seguro de desempleo y temas de vivienda

Fecha de inicio: 05 de marzo de 2026

Aforo: 15 personas

Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México

Lugar: CCH Azcapotzalco, Av. Aquiles Serdán No. 2060, colonia Ex Hacienda del Rosario

Motivo: Exigen pago a trabajadores pendientes desde 2022 y cobertura de plazas

Fecha de inicio: 16 de febrero de 2026

Aforo: 200 personas

Comité de Apoyo Emergente Pro Refugio Franciscano A.C.

Lugar: Deportivo Hermanos Galeana, colonia San Juan de Aragón VII Sección

Motivo: Solicitan transparencia en manejo de animales rescatados del refugio

Fecha de inicio: 18 de enero de 2026

Aforo: 2 personas

Petroleros y Mexicanos del Sureste

Lugar: Zócalo capitalino

Motivo: Exigen justicia laboral y respeto a prestaciones

Fecha de inicio: 09 de septiembre de 2025

Aforo: 1 persona

Familias desalojadas del edificio de República de Cuba No. 11

Lugar: República de Cuba No. 11, Centro Histórico

Motivo: Exigen avances en su pliego petitorio tras el desalojo de agosto de 2025

Fecha de inicio: 04 de septiembre de 2025

Aforo: 30 personas

Resistencia Civil MX

Lugar: Monte de Piedad y Guatemala, Centro Histórico

Motivo: Protesta contra la toma de protesta del presidente de la Suprema Corte

Fecha de inicio: 26 de agosto de 2025

Aforo: 5 personas

Afectados por el desalojo del predio de Tonalá No. 125

Lugar: Tonalá No. 125, colonia Roma Norte

Motivo: Protesta por desalojo del inmueble

Fecha de inicio: 26 de agosto de 2025

Aforo: 30 personas

Frente Oriente

Lugar: Av. Paseo de la Reforma No. 211–213, colonia Cuauhtémoc

Motivo: Exigen libertad de dirigente de la UPVA y presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa

Fecha de inicio: 26 de diciembre de 2014

Aforo: Sin personas / logística

Habitante del municipio de Huetamo, Michoacán

Lugar: Arcos del Edificio de Gobierno, Zócalo capitalino

Motivo: Denuncia amenazas contra su persona y su familia

Fecha de inicio: 18 de enero de 2022

Aforo: 1 persona

Comunidad indígena otomí CDMX y Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata

Lugar: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Av. México-Coyoacán No. 343, colonia Xoco

Motivo: Exigen apoyo a pueblos indígenas y protestan por desalojos de predios en la ciudad

Fecha de inicio: 12 de octubre de 2020

Aforo: Sin personas / logística

Se recomienda a la ciudadanía tomar rutas alternas y prevenir sus traslados por las protestas en CDMX de este 9 de marzo del 2026.

