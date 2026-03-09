Estas son las protestas que se realizarán en la CDMX este 9 de marzo
Este lunes 9 de marzo se realizarán 26 protestas y actividades culturales en distintas zonas de la Ciudad de México (CDMX), principalmente de colectivas feministas y grupos religiosos contra el aborto.
De forma específica, habrá siete concentraciones; dos citas agendadas; una rodada ciclista; seis eventos de esparcimiento y diez plantones, según la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
Entre las principales protestas y actividades de CDMX para este 9 de marzo, destacan acciones de colectivos feministas tras el 8M, así como de grupos religiosos contra el aborto.
Protestas en CDMX para este 9 de marzo
Movimiento de Regeneración Sindical
- Hora: Durante el día
- Lugar: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Av. México Coyoacán No. 259, colonia General Anaya, alcaldía Benito Juárez
- Motivo: En el marco de la caravana “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”, instalarán mesas de recolección de firmas contra el secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas
- Aforo: 30
40 Días por la Vida
- Hora: Durante el día
- Lugar 1: Fundación “Marie Stopes México”, Centro Pedregal, Periférico Sur No. 4829, colonia Parques del Pedregal, alcaldía Tlalpan
- Lugar 2: Fundación “Marie Stopes México”, Centro Roma Sur, Manzanillo No. 49, colonia Roma Sur, alcaldía Cuauhtémoc
- Lugar 3: Fundación “Marie Stopes México”, Centro Coyoacán, Miguel Ángel de Quevedo No. 1098, colonia Parque San Andrés, alcaldía Coyoacán
- Lugar 4: Fundación “Marie Stopes México”, Centro Condesa, Atlixco No. 12, colonia Condesa, alcaldía Cuauhtémoc
- Lugar 5: Fundación “Marie Stopes México”, Centro Tlacotalpan, Tlacotalpan No. 39, colonia Roma Sur, alcaldía Cuauhtémoc
- Motivo: Realizarán una “Vigilia de Oración” por la vida y contra el aborto en México
- Aforo: 50
Colectivo Nacional No Más Presos Inocentes
- Hora: 11:00
- Lugar: Juzgados Penales de la Ciudad de México, Dr. Lavista No. 114, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc
- Motivo: Acudirán a audiencia en apoyo a una persona imputada por violencia familiar
- Aforo: 25
Colectivo Tonantzin
- Hora: 09:00
- Lugar: Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Digna Ochoa y Plácido No. 56, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc
- Motivo: Solicitan la destitución de un servidor público
- Aforo: 40
Personal de Servicios de Salud del IMSS Bienestar
- Hora: 06:00
- Lugar: Unidad de Atención Oncológica para la Mujer “La Pastora”, colonia La Pastora, alcaldía Gustavo A. Madero
- Motivo: Exigen la reincorporación de toda la plantilla laboral a la unidad médica
- Aforo: 50
Concentraciones
Barra Feminista MX
- Hora: 14:00
- Lugar: Zócalo capitalino, Centro Histórico
- Motivo: En el marco del Paro Nacional 9M realizarán la cuarta edición de “Retas de Futbol” como forma de reapropiación del deporte
- Aforo: 50
Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de México
- Hora: 10:00
- Lugar: Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, Diagonal 20 de Noviembre No. 275, colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc
- Motivo: Mitin y acompañamiento a audiencia por la reinstalación de dirigente sindical de trabajadores de la salud
- Aforo: 30
Citas agendadas
Colectivo Mazahuas
- Hora: 19:00
- Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 1, Centro Histórico
- Motivo: Solicitan espacios para la venta de artesanías e incorporación a programas de vivienda
- Aforo: 50
Artesaneando A.C.
- Hora: 12:00
- Lugar: Oficinas alternas de la Secretaría de Gobierno, Diagonal 20 de Noviembre No. 294, colonia Obrera
- Motivo: Solicitan atención de autoridades por quema de mercancía y acceso a programas de vivienda
- Aforo: 50
Rodada ciclista
Bucaneros
- Hora: 20:30
- Lugar: Monumento a la Revolución
- Destino: Barco Utopía, Parque Lineal, colonia Vicente Guerrero, alcaldía Iztapalapa
- Aforo: 20
Plantones
Movimiento de Indígenas Artesanos de CDMX
- Lugar: Edificio de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 2, Centro Histórico
- Motivo: Solicitan espacios para venta de artesanías, seguro de desempleo y temas de vivienda
- Fecha de inicio: 05 de marzo de 2026
- Aforo: 15 personas
Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México
- Lugar: CCH Azcapotzalco, Av. Aquiles Serdán No. 2060, colonia Ex Hacienda del Rosario
- Motivo: Exigen pago a trabajadores pendientes desde 2022 y cobertura de plazas
- Fecha de inicio: 16 de febrero de 2026
- Aforo: 200 personas
Comité de Apoyo Emergente Pro Refugio Franciscano A.C.
- Lugar: Deportivo Hermanos Galeana, colonia San Juan de Aragón VII Sección
- Motivo: Solicitan transparencia en manejo de animales rescatados del refugio
- Fecha de inicio: 18 de enero de 2026
- Aforo: 2 personas
Petroleros y Mexicanos del Sureste
- Lugar: Zócalo capitalino
- Motivo: Exigen justicia laboral y respeto a prestaciones
- Fecha de inicio: 09 de septiembre de 2025
- Aforo: 1 persona
Familias desalojadas del edificio de República de Cuba No. 11
- Lugar: República de Cuba No. 11, Centro Histórico
- Motivo: Exigen avances en su pliego petitorio tras el desalojo de agosto de 2025
- Fecha de inicio: 04 de septiembre de 2025
- Aforo: 30 personas
Resistencia Civil MX
- Lugar: Monte de Piedad y Guatemala, Centro Histórico
- Motivo: Protesta contra la toma de protesta del presidente de la Suprema Corte
- Fecha de inicio: 26 de agosto de 2025
- Aforo: 5 personas
Afectados por el desalojo del predio de Tonalá No. 125
- Lugar: Tonalá No. 125, colonia Roma Norte
- Motivo: Protesta por desalojo del inmueble
- Fecha de inicio: 26 de agosto de 2025
- Aforo: 30 personas
Frente Oriente
- Lugar: Av. Paseo de la Reforma No. 211–213, colonia Cuauhtémoc
- Motivo: Exigen libertad de dirigente de la UPVA y presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa
- Fecha de inicio: 26 de diciembre de 2014
- Aforo: Sin personas / logística
Habitante del municipio de Huetamo, Michoacán
- Lugar: Arcos del Edificio de Gobierno, Zócalo capitalino
- Motivo: Denuncia amenazas contra su persona y su familia
- Fecha de inicio: 18 de enero de 2022
- Aforo: 1 persona
Comunidad indígena otomí CDMX y Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata
- Lugar: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Av. México-Coyoacán No. 343, colonia Xoco
- Motivo: Exigen apoyo a pueblos indígenas y protestan por desalojos de predios en la ciudad
- Fecha de inicio: 12 de octubre de 2020
- Aforo: Sin personas / logística
Se recomienda a la ciudadanía tomar rutas alternas y prevenir sus traslados por las protestas en CDMX de este 9 de marzo del 2026.
