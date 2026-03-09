Estas son las protestas que se realizarán en la CDMX este 9 de marzo

| 07:13 | Bryan Rivera González | Uno TV
Estas son las protestas que se realizarán en CDMX este 9 de marzo.
Habrá actividades feministas. Foto: Cuartoscuro. Ilustrativa.

Este lunes 9 de marzo se realizarán 26 protestas y actividades culturales en distintas zonas de la Ciudad de México (CDMX), principalmente de colectivas feministas y grupos religiosos contra el aborto.

De forma específica, habrá siete concentraciones; dos citas agendadas; una rodada ciclista; seis eventos de esparcimiento y diez plantones, según la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Entre las principales protestas y actividades de CDMX para este 9 de marzo, destacan acciones de colectivos feministas tras el 8M, así como de grupos religiosos contra el aborto. 

Protestas en CDMX para este 9 de marzo

Movimiento de Regeneración Sindical

  • Hora: Durante el día
  • Lugar: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Av. México Coyoacán No. 259, colonia General Anaya, alcaldía Benito Juárez
  • Motivo: En el marco de la caravana “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”, instalarán mesas de recolección de firmas contra el secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas
  • Aforo: 30

40 Días por la Vida

  • Hora: Durante el día
  • Lugar 1: Fundación “Marie Stopes México”, Centro Pedregal, Periférico Sur No. 4829, colonia Parques del Pedregal, alcaldía Tlalpan
  • Lugar 2: Fundación “Marie Stopes México”, Centro Roma Sur, Manzanillo No. 49, colonia Roma Sur, alcaldía Cuauhtémoc
  • Lugar 3: Fundación “Marie Stopes México”, Centro Coyoacán, Miguel Ángel de Quevedo No. 1098, colonia Parque San Andrés, alcaldía Coyoacán
  • Lugar 4: Fundación “Marie Stopes México”, Centro Condesa, Atlixco No. 12, colonia Condesa, alcaldía Cuauhtémoc
  • Lugar 5: Fundación “Marie Stopes México”, Centro Tlacotalpan, Tlacotalpan No. 39, colonia Roma Sur, alcaldía Cuauhtémoc
  • Motivo: Realizarán una “Vigilia de Oración” por la vida y contra el aborto en México
  • Aforo: 50

Colectivo Nacional No Más Presos Inocentes

  • Hora: 11:00
  • Lugar: Juzgados Penales de la Ciudad de México, Dr. Lavista No. 114, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc
  • Motivo: Acudirán a audiencia en apoyo a una persona imputada por violencia familiar
  • Aforo: 25

Colectivo Tonantzin

  • Hora: 09:00
  • Lugar: Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Digna Ochoa y Plácido No. 56, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc
  • Motivo: Solicitan la destitución de un servidor público
  • Aforo: 40

Personal de Servicios de Salud del IMSS Bienestar

  • Hora: 06:00
  • Lugar: Unidad de Atención Oncológica para la Mujer “La Pastora”, colonia La Pastora, alcaldía Gustavo A. Madero
  • Motivo: Exigen la reincorporación de toda la plantilla laboral a la unidad médica
  • Aforo: 50

Concentraciones 

Barra Feminista MX

  • Hora: 14:00
  • Lugar: Zócalo capitalino, Centro Histórico
  • Motivo: En el marco del Paro Nacional 9M realizarán la cuarta edición de “Retas de Futbol” como forma de reapropiación del deporte
  • Aforo: 50

Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de México

  • Hora: 10:00
  • Lugar: Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, Diagonal 20 de Noviembre No. 275, colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc
  • Motivo: Mitin y acompañamiento a audiencia por la reinstalación de dirigente sindical de trabajadores de la salud
  • Aforo: 30

Citas agendadas

Colectivo Mazahuas

  • Hora: 19:00
  • Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 1, Centro Histórico
  • Motivo: Solicitan espacios para la venta de artesanías e incorporación a programas de vivienda
  • Aforo: 50

Artesaneando A.C.

  • Hora: 12:00
  • Lugar: Oficinas alternas de la Secretaría de Gobierno, Diagonal 20 de Noviembre No. 294, colonia Obrera
  • Motivo: Solicitan atención de autoridades por quema de mercancía y acceso a programas de vivienda
  • Aforo: 50

Rodada ciclista

Bucaneros

  • Hora: 20:30
  • Lugar: Monumento a la Revolución
  • Destino: Barco Utopía, Parque Lineal, colonia Vicente Guerrero, alcaldía Iztapalapa
  • Aforo: 20

Plantones

Movimiento de Indígenas Artesanos de CDMX

  • Lugar: Edificio de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 2, Centro Histórico
  • Motivo: Solicitan espacios para venta de artesanías, seguro de desempleo y temas de vivienda
  • Fecha de inicio: 05 de marzo de 2026
  • Aforo: 15 personas

Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México

  • Lugar: CCH Azcapotzalco, Av. Aquiles Serdán No. 2060, colonia Ex Hacienda del Rosario
  • Motivo: Exigen pago a trabajadores pendientes desde 2022 y cobertura de plazas
  • Fecha de inicio: 16 de febrero de 2026
  • Aforo: 200 personas

Comité de Apoyo Emergente Pro Refugio Franciscano A.C.

  • Lugar: Deportivo Hermanos Galeana, colonia San Juan de Aragón VII Sección
  • Motivo: Solicitan transparencia en manejo de animales rescatados del refugio
  • Fecha de inicio: 18 de enero de 2026
  • Aforo: 2 personas

Petroleros y Mexicanos del Sureste

  • Lugar: Zócalo capitalino
  • Motivo: Exigen justicia laboral y respeto a prestaciones
  • Fecha de inicio: 09 de septiembre de 2025
  • Aforo: 1 persona

Familias desalojadas del edificio de República de Cuba No. 11

  • Lugar: República de Cuba No. 11, Centro Histórico
  • Motivo: Exigen avances en su pliego petitorio tras el desalojo de agosto de 2025
  • Fecha de inicio: 04 de septiembre de 2025
  • Aforo: 30 personas

Resistencia Civil MX

  • Lugar: Monte de Piedad y Guatemala, Centro Histórico
  • Motivo: Protesta contra la toma de protesta del presidente de la Suprema Corte
  • Fecha de inicio: 26 de agosto de 2025
  • Aforo: 5 personas

Afectados por el desalojo del predio de Tonalá No. 125

  • Lugar: Tonalá No. 125, colonia Roma Norte
  • Motivo: Protesta por desalojo del inmueble
  • Fecha de inicio: 26 de agosto de 2025
  • Aforo: 30 personas

Frente Oriente

  • Lugar: Av. Paseo de la Reforma No. 211–213, colonia Cuauhtémoc
  • Motivo: Exigen libertad de dirigente de la UPVA y presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa
  • Fecha de inicio: 26 de diciembre de 2014
  • Aforo: Sin personas / logística

Habitante del municipio de Huetamo, Michoacán

  • Lugar: Arcos del Edificio de Gobierno, Zócalo capitalino
  • Motivo: Denuncia amenazas contra su persona y su familia
  • Fecha de inicio: 18 de enero de 2022
  • Aforo: 1 persona

Comunidad indígena otomí CDMX y Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata

  • Lugar: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Av. México-Coyoacán No. 343, colonia Xoco
  • Motivo: Exigen apoyo a pueblos indígenas y protestan por desalojos de predios en la ciudad
  • Fecha de inicio: 12 de octubre de 2020
  • Aforo: Sin personas / logística

Se recomienda a la ciudadanía tomar rutas alternas y prevenir sus traslados por las protestas en CDMX de este 9 de marzo del 2026.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Te recomendamos:

Hoy No Circula, martes 10 de marzo de 2026 en CDMX y Edomex: que no te lleven al corralón

Ciudad de México

Hoy No Circula, martes 10 de marzo de 2026 en CDMX y Edomex: que no te lleven al corralón

Hoy lunes no circulan autos con engomado amarillo y placas 5 y 6

Ciudad de México

Hoy lunes no circulan autos con engomado amarillo y placas 5 y 6

CDMX inicia la semana con lluvia; se prevén descargas eléctricas y granizo

Ciudad de México

CDMX inicia la semana con lluvia; se prevén descargas eléctricas y granizo

Familia de Ana Itzel López exige justicia; acusan homicidio por negligencia médica y mala praxis

Ciudad de México

Familia de Ana Itzel López exige justicia; acusan homicidio por negligencia médica y mala praxis

Etiquetas: , , , ,