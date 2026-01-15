Ex trabajadores de la extinta Ruta 100 encabezan las movilizaciones en CDMX este 15 de enero
Este jueves 15 de enero de 2026 se tienen previstas múltiples movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que realizarán ex trabajadores de la extinta Ruta 100.
Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.
Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.
En total, están previstas cinco concentraciones, seis citas agendadas, una rodada ciclista, tres eventos de esparcimiento y 10 plantones. A continuación, aquí en UnoTV.com te damos a conocer las movilizaciones más relevantes:
Concentraciones y manifestaciones
Cuauhtémoc
- Ex trabajadores de la extinta Ruta 100
- Hora: 10:00
- Lugar: Edificio de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 2, Centro Histórico
- Demanda: Pago del finiquito correspondiente a la liquidación del 28% de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100
- Aforo estimado: 100 personas
- Plataforma Vecinal y Observatorio de la Colonia Juárez
- Hora: 10:00
- Lugar: Centro de Atención Integral de Búsqueda de Personas, Av. Niños Héroes No. 130, Col. Doctores
- Demanda: Exigir la aparición con vida de una mujer desaparecida el 7 de enero de 2022
- Observaciones: Posible suma de colectivas feministas y realización de pintas
- Aforo: 50 personas
- Colectiva “Las Tonantzin”
- Hora: 12:00
- Lugar: Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales, James Sullivan No. 133, Col. San Rafael
- Demanda: Acompañamiento a un agremiado acusado de abuso de confianza
- Posible bloqueo de vialidades
- Aforo: 20 personas
- Sindicato Mexicano de Electricistas
- Hora: 16:00
- Lugar: Auditorio “Ernesto Velasco Torres”, Av. Insurgentes Centro No. 98, Col. Tabacalera
- Demanda: Foro en solidaridad con el pueblo venezolano
- Aforo: 150 personas
- Comité de Apoyo Emergente Pro Refugio Franciscano
- Hora: Durante el día
- Lugar: Congreso de la Ciudad de México, Donceles y Allende
- Demanda: Cumplimiento de resoluciones judiciales y entrega de instalaciones
- Aforo: 100 personas
Iztapalapa
- Colectiva “Somos Ellas”
- Hora: 10:00
- Lugar: Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente
- Demanda: Exigir justicia para una víctima de violación
- Aforo: 15 personas
Benito Juárez
- Sindicato Independiente de Trabajadores de la UAM
- Hora: 10:00
- Lugar: Calz. de Tlalpan No. 1036, Col. Nativitas
- Demanda: Información sobre negociaciones contractuales y evitar estallamiento de huelga
- Aforo: 40 personas
Álvaro Obregón
- Partido Comunista Revolucionario – Preparatoria 8
- Hora: 13:40
- Lugar: ENP No. 8 “Miguel E. Schulz”
- Demanda: Mitin contra el imperialismo y el capitalismo
- Posible bloqueo vial
- Aforo: 50 personas
- Alianza de Organizaciones Sociales
- Hora: Durante el día
- Lugar: Alcaldía Álvaro Obregón
- Demanda: Denuncia de abuso de poder y extorsiones
- Aforo: 35 personas
Gustavo A. Madero
- Colectivo Hasta Encontrarles CDMX
- Hora: 14:00
- Lugar: Reclusorio Preventivo Varonil Norte
- Demanda: Justicia por jóvenes desaparecidos en 2020
- Aforo: 40 personas
Tlalpan
- Sindicato Independiente de Trabajadores de la UAM
- Hora: 17:00
- Lugar: Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos
- Demanda: Incremento salarial y cese a violaciones al contrato colectivo
- Aforo: 30 personas
Citas agendadas
Cuauhtémoc
- Asamblea Vecinal en Defensa del Agua
- Hora: 11:00
- Lugar: Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje
- Demanda: Contra el crecimiento inmobiliario y afectaciones al acceso al agua
- Frente Indígena de Artesanos y Comerciantes Tzeltales
- Hora: 16:00
- Lugar: Subsecretaría de Programas de Alcaldías
- Demanda: Espacios en vía pública para venta de artesanías