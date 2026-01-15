Ex trabajadores de la extinta Ruta 100 encabezan las movilizaciones en CDMX este 15 de enero

GENERANDO AUDIO...

Ex trabajadores de la extinta Ruta 100. Foto: Cuartoscuro.

Este jueves 15 de enero de 2026 se tienen previstas múltiples movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que realizarán ex trabajadores de la extinta Ruta 100.

Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

En total, están previstas cinco concentraciones, seis citas agendadas, una rodada ciclista, tres eventos de esparcimiento y 10 plantones. A continuación, aquí en UnoTV.com te damos a conocer las movilizaciones más relevantes:

Concentraciones y manifestaciones

Cuauhtémoc

Ex trabajadores de la extinta Ruta 100 Hora: 10:00 Lugar: Edificio de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 2, Centro Histórico Demanda: Pago del finiquito correspondiente a la liquidación del 28% de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100 Aforo estimado: 100 personas

Plataforma Vecinal y Observatorio de la Colonia Juárez Hora: 10:00 Lugar: Centro de Atención Integral de Búsqueda de Personas, Av. Niños Héroes No. 130, Col. Doctores Demanda: Exigir la aparición con vida de una mujer desaparecida el 7 de enero de 2022 Observaciones: Posible suma de colectivas feministas y realización de pintas Aforo: 50 personas

Colectiva “Las Tonantzin” Hora: 12:00 Lugar: Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales, James Sullivan No. 133, Col. San Rafael Demanda: Acompañamiento a un agremiado acusado de abuso de confianza Posible bloqueo de vialidades Aforo: 20 personas

Sindicato Mexicano de Electricistas Hora: 16:00 Lugar: Auditorio “Ernesto Velasco Torres”, Av. Insurgentes Centro No. 98, Col. Tabacalera Demanda: Foro en solidaridad con el pueblo venezolano Aforo: 150 personas

Comité de Apoyo Emergente Pro Refugio Franciscano Hora: Durante el día Lugar: Congreso de la Ciudad de México, Donceles y Allende Demanda: Cumplimiento de resoluciones judiciales y entrega de instalaciones Aforo: 100 personas



Iztapalapa

Colectiva “Somos Ellas” Hora: 10:00 Lugar: Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente Demanda: Exigir justicia para una víctima de violación Aforo: 15 personas



Benito Juárez

Sindicato Independiente de Trabajadores de la UAM Hora: 10:00 Lugar: Calz. de Tlalpan No. 1036, Col. Nativitas Demanda: Información sobre negociaciones contractuales y evitar estallamiento de huelga Aforo: 40 personas



Álvaro Obregón

Partido Comunista Revolucionario – Preparatoria 8 Hora: 13:40 Lugar: ENP No. 8 “Miguel E. Schulz” Demanda: Mitin contra el imperialismo y el capitalismo Posible bloqueo vial Aforo: 50 personas

Alianza de Organizaciones Sociales Hora: Durante el día Lugar: Alcaldía Álvaro Obregón Demanda: Denuncia de abuso de poder y extorsiones Aforo: 35 personas



Gustavo A. Madero

Colectivo Hasta Encontrarles CDMX Hora: 14:00 Lugar: Reclusorio Preventivo Varonil Norte Demanda: Justicia por jóvenes desaparecidos en 2020 Aforo: 40 personas



Tlalpan

Sindicato Independiente de Trabajadores de la UAM Hora: 17:00 Lugar: Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos Demanda: Incremento salarial y cese a violaciones al contrato colectivo Aforo: 30 personas



Citas agendadas

Cuauhtémoc

Asamblea Vecinal en Defensa del Agua Hora: 11:00 Lugar: Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje Demanda: Contra el crecimiento inmobiliario y afectaciones al acceso al agua

Frente Indígena de Artesanos y Comerciantes Tzeltales Hora: 16:00 Lugar: Subsecretaría de Programas de Alcaldías Demanda: Espacios en vía pública para venta de artesanías

