CNTE toma brevemente el Zócalo en pleno montaje de cancha para clase masiva de futbol

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Foto. Cuartoscuro

Un grupo de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ingresó de manera momentánea este viernes al Zócalo de la Ciudad de México y retiró algunas vallas metálicas mientras se instalaba una cancha de pasto sintético para la clase masiva de futbol que el Gobierno capitalino planea realizar el 15 de marzo, con el objetivo de intentar romper un récord de Guinness World Records.

De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, alrededor de 100 docentes de la Sección 9 de la CNTE entraron a la Plaza de la Constitución y caminaron sobre el césped artificial que se colocaba para el evento deportivo.

La movilización ocurrió mientras trabajadores pintaban las líneas blancas del campo improvisado donde se realizará la llamada “clase de futbol más grande del mundo”. Minutos después, los docentes se retiraron del lugar y las labores de montaje continuaron con normalidad.

Los maestros, provenientes principalmente de Iztapalapa, exigieron una audiencia con autoridades educativas para denunciar presuntas irregularidades en la asignación de plazas docentes.

Según los inconformes, maestros con nombramientos provisionales fueron desplazados pese a que tenían acuerdos previos para recibir basificación laboral.

Maestros denuncian irregularidades en plazas y basificación

Los docentes señalaron que en escuelas de Iztapalapa se han otorgado plazas a personas recomendadas, lo que —afirman— afecta a maestros que ya tenían compromisos de estabilidad laboral.

Durante la protesta, los integrantes de la CNTE también cuestionaron que se prioricen eventos deportivos y preparativos rumbo al Mundial 2026, mientras persisten problemas en el sector educativo.

Zócalo busca romper récord con clase masiva de futbol

El Gobierno de la CDMX, encabezado por Clara Brugada, transformó el Zócalo en una gran cancha con césped artificial para organizar una clase masiva de futbol como parte de actividades previas al Copa Mundial de la FIFA 2026.

Las autoridades esperan más de 10 mil participantes, lo que superaría el récord actual registrado en Seattle, Estados Unidos, con 1,038 asistentes.

La actividad contará con la participación como invitada especial de la presidenta Claudia Sheinbaum y tendrá una duración aproximada de 35 minutos.

Los asistentes deberán registrarse previamente en línea y permanecer activos durante toda la sesión para que la marca sea validada por Guinness World Records.

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