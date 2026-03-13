Cada vez se ven más ratas en Reforma, CDMX: especialistas explican por qué y si ya son una plaga

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En Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México (CDMX), visitantes y trabajadores han notado algo cada vez más común: ratas caminando a plena vista entre jardines, banquetas y zonas cercanas al metro. Aunque estos roedores suelen ser animales nocturnos, especialistas señalan que su presencia se ha vuelto más visible por las condiciones que encuentran en la ciudad.

Para muchos capitalinos, la reacción es inmediata.

“¡Ay! lo más asqueroso que te puedas imaginar”. Myriam López, visitante de Reforma

Otros coinciden en que la sensación es de asco o preocupación por posibles enfermedades. Sin embargo, algunos aseguran que verlas ya se volvió parte del paisaje urbano.

“Una sensación de temor, probablemente a enfermedades es lo que pueden ocasionar y tal vez asco”. Daniela, visitante de Reforma

Aumento de ratas en espacios públicos de la CDMX Foto: Getty Images

Alimento y refugio favorecen su presencia

Expertos explican que la disponibilidad de comida y espacios para madrigueras son uno de los factores clave que favorecen la presencia de estos roedores.

“Aquí encontraron condiciones, sobre todo las disponibilidad de alimento, de madrigueras que hace que justo dispare su población”. Uri García, profesor, FES Zaragoza, UNAM

Entre los factores que influyen destacan:

Restos de comida que personas dejan en parques o calles

que personas dejan en parques o calles Basura acumulada en espacios públicos

en espacios públicos Alimento destinado a ardillas o palomas

Huecos o estructuras urbanas que funcionan como refugio

Además, las ratas son consideradas especies introducidas, es decir, animales que viven en regiones fuera de su distribución natural. La llamada rata noruega, una de las más comunes, llegó al continente americano durante la época de la conquista española.

Alta reproducción de ratas en la Ciudad de México

Otro factor que explica su presencia es su alta capacidad reproductiva.

Una rata puede tener entre tres y 12 camadas al año, y cada camada puede incluir de seis a 12 crías. Su periodo de gestación es muy corto, de apenas 21 a 23 días, lo que facilita que su población crezca rápidamente.

“Son animales muy resistentes, soportan temperaturas bajas, son muy flexibles, son capaces de meterse por cualquier recoveco. Las que viven aquí en la Ciudad de México ya se han adaptado”. Alejandra Vázquez, Médica veterinaria

¿Las ratas ya son una plaga en CDMX?

Aunque la presencia de ratas es visible en distintos puntos de la ciudad, especialistas señalan que todavía no se puede considerar una plaga. Para que exista una plaga se requieren varios factores, como un crecimiento descontrolado de la población y la imposibilidad de regularla.

En ciudades como Nueva York, por ejemplo, estudios estiman que hay una rata por cada cinco habitantes, lo que representa un problema urbano importante.

En la Ciudad de México, hasta ahora no existen datos que indiquen una situación similar.

Aun así, los especialistas advierten que, si la población de roedores continúa creciendo, podrían afectar infraestructura urbana.

Las ratas tienen dientes muy fuertes que utilizan para desgastarlos constantemente. Por ello pueden roer cables eléctricos, tuberías o incluso estructuras de señalización, lo que podría generar daños en servicios urbanos.

“Son animales que tienen unos dientes muy fuertes, les gusta mucho roer para limar sus dientes, se pueden comer cables, tubos y semáforos”. Alejandra Vázquez, Médica veterinaria

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