Colectivo protector de animales encabeza las movilizaciones en CDMX este 9 de febrero
Este lunes 9 de febrero de 2026 se tienen previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que realizará la Fundación Perra Brava por el Bienestar Animal.
Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.
Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.
En total, están previstas cinco concentraciones, una cita agendada, tres rodadas ciclistas, 11 eventos de esparcimiento y 11 plantones . A continuación, aquí en UnoTV.com te damos a conocer las movilizaciones más relevantes:
Concentraciones y manifestaciones
Miguel Hidalgo
- Organiza: Fundación Perra Brava por el Bienestar Animal
- Hora: 12:00 horas
- Lugar: Parque Lira, Av. Parque Lira No. 136, colonia San Miguel Chapultepec
- Demanda:
- Defensa de los espacios públicos
- Rechazo a la privatización del Parque Lira
- Oposición a la reubicación de los gatos que habitan en el parque
- Aforo estimado: 30 personas
Iztapalapa
- Colectiva: “Las Tonantzin”
- Hora:
- 12:30 horas: Juzgados de Control del Reclusorio Varonil Oriente
- 14:00 horas: Centro de Readaptación Social Santa Martha Acatitla
- Demanda:
- Acompañamiento a una víctima con motivo de la celebración de una audiencia
- Aforo estimado: 30 personas
Cuauhtémoc
- Colectivo: “La Comuna 4:20”
- Hora: 15:00 horas
- Lugar: Glorieta Simón Bolívar, Av. Paseo de la Reforma No. 41, colonia Guerrero
- Demanda:
- Instalación de una mesa informativa itinerante
- Orientación y acompañamiento para iniciar trámites de permisos para la regulación del cannabis ante la Cofepris
- Aforo estimado: 50 personas
Iztapalapa
- Convocan: Familiares y amigos de víctima de violencia vicaria
- Hora: Durante el día
- Lugar: Centro de Readaptación Social Santa Martha Acatitla
- Demanda:
- Acompañamiento durante la celebración de una audiencia
- Aforo estimado: 15 personas