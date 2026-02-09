Colectivo protector de animales encabeza las movilizaciones en CDMX este 9 de febrero

GENERANDO AUDIO...

Movilizaciones en CDMX este 9 de febrero. Foto: Cuartoscuro.

Este lunes 9 de febrero de 2026 se tienen previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que realizará la Fundación Perra Brava por el Bienestar Animal.

Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

En total, están previstas cinco concentraciones, una cita agendada, tres rodadas ciclistas, 11 eventos de esparcimiento y 11 plantones . A continuación, aquí en UnoTV.com te damos a conocer las movilizaciones más relevantes:

Concentraciones y manifestaciones

Miguel Hidalgo

Organiza: Fundación Perra Brava por el Bienestar Animal

Fundación Perra Brava por el Bienestar Animal Hora: 12:00 horas

12:00 horas Lugar: Parque Lira, Av. Parque Lira No. 136, colonia San Miguel Chapultepec

Parque Lira, Av. Parque Lira No. 136, colonia San Miguel Chapultepec Demanda: Defensa de los espacios públicos Rechazo a la privatización del Parque Lira Oposición a la reubicación de los gatos que habitan en el parque

Aforo estimado: 30 personas

Iztapalapa

Colectiva: “Las Tonantzin”

“Las Tonantzin” Hora: 12:30 horas: Juzgados de Control del Reclusorio Varonil Oriente 14:00 horas: Centro de Readaptación Social Santa Martha Acatitla

Demanda: Acompañamiento a una víctima con motivo de la celebración de una audiencia

Aforo estimado: 30 personas

Cuauhtémoc

Colectivo: “La Comuna 4:20”

“La Comuna 4:20” Hora: 15:00 horas

15:00 horas Lugar: Glorieta Simón Bolívar, Av. Paseo de la Reforma No. 41, colonia Guerrero

Glorieta Simón Bolívar, Av. Paseo de la Reforma No. 41, colonia Guerrero Demanda:

Instalación de una mesa informativa itinerante Orientación y acompañamiento para iniciar trámites de permisos para la regulación del cannabis ante la Cofepris

Aforo estimado: 50 personas

Iztapalapa

Convocan: Familiares y amigos de víctima de violencia vicaria

Familiares y amigos de víctima de violencia vicaria Hora: Durante el día

Durante el día Lugar: Centro de Readaptación Social Santa Martha Acatitla

Centro de Readaptación Social Santa Martha Acatitla Demanda: Acompañamiento durante la celebración de una audiencia

Aforo estimado: 15 personas