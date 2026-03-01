Cierre aéreo en Medio Oriente deja a más de 100 mexicanos varados

GENERANDO AUDIO...

SRE se mantiene en contacto con embajadas en Irán e Israel. Foto: Reuters

El cierre del espacio aéreo en Medio Oriente dejó a 104 mexicanos varados, entre ellos 83 queretanos en Emiratos Árabes Unidos y 21 más en India.

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, informó que todos se encuentran bien y en espera de que se reanuden los vuelos para regresar a México.

El mandatario detalló que mantiene comunicación directa con el Servicio Exterior Mexicano y con el embajador en Emiratos Árabes Unidos, Luis Alfonso de Alba, para ubicar y atender a la comunidad queretana en la zona de conflicto.

“Tuve una productiva comunicación con el embajador en Emiratos Árabes Unidos, Luis Alfonso de Alba. Se tiene ubicada a la comunidad queretana y están resguardados y atendidos. Seguimos en plena coordinación para atenderles y facilitarles su regreso”. Mauricio Kuri, gobernador de Querétaro

Cierre del espacio aéreo en Irán tras ataque de Israel

El cierre aéreo ocurrió luego de que Israel anunció un ataque preventivo contra Irán, con apoyo de Estados Unidos, la mañana del sábado 28 de febrero.

Tras la ofensiva, se reportaron columnas de humo en varias ciudades iraníes. La agencia Fars informó que al menos tres explosiones se registraron en la capital, Teherán. También hubo afectaciones en Isfahán, Qom y Karaj.

Después de los ataques, Irán anunció el cierre total de su espacio aéreo hasta nueva orden. El portavoz de la Organización de Aviación Civil, Majid Akhavan, confirmó que ningún vuelo puede entrar o salir del país por el momento.

Recomendaciones de la SRE

Ante la escalada del conflicto, la Secretaría de Relaciones Exteriores pidió a los mexicanos en la región seguir las indicaciones de las autoridades locales y mantenerse informados por canales oficiales.

También reiteró líneas de atención consular:

Embajada de México en Irán: +98 912 122 4463

Embajada de México en Israel: 054-316-6717

Además, recomendó registrarse en el Sistema de Registro para Personas Mexicanas en el Exterior (SIRME), para mantener contacto directo con autoridades mexicanas.

