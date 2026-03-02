México mantendrá su postura de defensa de la paz y la no intervención: Claudia Sheinbaum sobre Irán

GENERANDO AUDIO...

Claudia Sheinbaum. Foto: Cuartoscuro

Tras el estallido del conflicto armado entre Israel y Estados Unidos contra Irán, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que México mantendrá su postura histórica de defensa de la paz, así como la no intervención.

Durante eventos públicos en Baja California Sur y Sinaloa, la mandataria subrayó que la política exterior mexicana se rige por ocho principios constitucionales:

Autodeterminación de los pueblos No intervención Solución pacífica de controversias Proscripción del uso de la fuerza Igualdad jurídica de los Estados Cooperación internacional para el desarrollo Respeto a los derechos humanos Promoción de la paz y la seguridad

“México siempre va a luchar por la paz”, afirmó la presidenta al ser cuestionada sobre la escalada de tensiones en Irán y Medio Oriente.

SRE expresa “profunda preocupación”

Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió un comunicado en el que manifestó su “profunda preocupación” por los ataques y lanzó un llamado urgente a evitar una mayor escalada del conflicto.

La Cancillería exhortó a las partes involucradas a privilegiar la vía diplomática y abstenerse del uso de la fuerza, al advertir que una intensificación de la confrontación tendría graves consecuencias humanitarias y afectaciones a la estabilidad global.

Asimismo, informó que las embajadas mexicanas en Medio Oriente permanecen atentas y en contacto con connacionales en la región para brindar asistencia consular en caso necesario.

