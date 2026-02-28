Comerciantes del Centro Histórico denuncian “toque de queda”, o clausura, para el concierto de Shakira en el Zócalo

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

Autoridades de la CDMX ordenaron el cierre anticipado de establecimientos de alimentos por el concierto de Shakira en el Zócalo capitalino, este domingo a partir de las 18:00 horas, denunció la Organización de Comercios Establecidos y Empresarios del Centro Histórico, que agregó que quienes no la cumplan están amenazados con ser clausurados.

Asimismo, la organización calificó la medida como un “atropello” a la actividad comercial formal en una de las fechas de mayor afluencia.

De acuerdo con la organización, encabezada por María Fernanda Islas, la instrucción fue emitida por la Autoridad del Centro Histórico, dirigida por Carlos Cervantes, y será aplicada por el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (INVEA). La medida entraría en vigor dos horas antes del inicio del evento masivo, lo que, aseguran, afectará directamente las ventas de los negocios formales de la zona.

Comerciantes advierten pérdidas económicas

De igual forma, los empresarios señalaron que el cierre anticipado en un día de alta concentración turística y cultural provocará pérdidas millonarias, al limitar la operación de restaurantes y comercios justo en el momento de mayor demanda.

María Fernanda Islas sostuvo que la decisión contradice la postura de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien ha promovido la apertura económica como una vía para fortalecer el ingreso de las familias y la actividad productiva en la capital.

“Es inaudito que, ante un evento de esta magnitud, que debería representar una oportunidad de reactivación económica, se utilice la amenaza de clausura para vaciar los comercios establecidos”, afirmó la representante del sector.

Exigen suspensión de la medida y freno a verificaciones

Ante la inminencia del concierto, la organización exigió a las autoridades:

Suspender la orden de cierre anticipado para este domingo.

para este domingo. Detener el presunto hostigamiento por parte de verificadores del INVEA contra negocios que cumplen con la normativa.

por parte de verificadores del INVEA contra negocios que cumplen con la normativa. Garantizar coherencia institucional entre las distintas dependencias del gobierno capitalino en materia de apoyo al comercio formal.

Toda vez que los comerciantes advirtieron que, de mantenerse la medida, se pondría en duda el compromiso de las autoridades con la protección de la inversión y el empleo en el primer cuadro de la ciudad, particularmente durante eventos masivos que suelen representar una oportunidad de recuperación económica.

