Entregan cuerpo del “Mencho” en CDMX; lo trasladan en carrozas fúnebres

La FGR aún no confirma si entregaron los restos. Foto: Cuartoscuro.

La Fiscalía General de la República (FGR) entregó el cuerpo de Nemesio Oseguera Cervantes, alias el “Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el cual, fue trasladado en carrozas fúnebres desde la Ciudad de México (CDMX).

Medios de comunicación reportaron que los vehículos, de la funeraria J. García López, entraron a las instalaciones del Centro Federal Pericial Forense, durante la mañana de este sábado 28 de febrero.

Posteriormente, las carrozas salieron de las instalaciones con rumbo desconocido, poco después de las 12:00 horas. Medios de comunicación reportaron que dichos vehículos aparentemente trasladaban el cuerpo del “Mencho” para entregarlos a sus familiares.

En un breve comunicado, la FGR confirmó que entregaron el cuerpo de Nemesio Oseguera a sus familiares, “luego de agotar todos los procedimientos protocolarios”.

Además, “se realizaron pruebas genéticas para confirmar que efectivamente existían lazos consanguíneos entre quien solicitó la entrega y el occiso”.

Ejército blinda el centro pericial donde estaba el cuerpo del “Mencho”

Desde hace días, el Centro Federal Pericial Forense bajo estricto resguardo de las fuerzas federales, quienes establecieron un cerco de vigilancia en los alrededores. Permanecieron elementos de la Fuerza Especial Conjunta del Ejército mexicano, incluidos fusileros paracaidistas.

Desde entonces, se esperaba que algún representante legal llegara a reclamar los restos desde la noche del jueves 26 o la madrugada del viernes 27, según reportes del lugar.

Desde entonces, se esperaba que el cuerpo del “Mencho” fuera trasladado primero a la Base Aérea Militar de Santa Lucía, una vez reclamado. Actualmente, se desconoce si las autoridades procedieron de esa forma cuando entregaron los restos en CDMX.

Tras eso, los restos serían trasladados a Michoacán o Jalisco, dependiendo del acuerdo entre autoridades y familiares.

Desde el 25 de febrero, la FGR recibió la solicitud formal para la entrega de los restos mortales de Nemesio Oseguera a familiares.

En un comunicado, el organismo autónomo indicó que la representación legal de la familia entregó el documento ante el Ministerio Público Federal. En consecuencia, iniciaron los procedimientos correspondientes para formalizar la entrega.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) abatió al líder del CJNG durante un operativo, encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, el domingo 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco.

