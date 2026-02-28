Cuidado con el “falso repartidor”, podría robarte en tu casa

GENERANDO AUDIO...

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX emitió una alerta sobre una modalidad de robo a casa habitación conocida como “falso repartidor”, en la que delincuentes se hacen pasar por trabajadores de aplicaciones de entrega para ingresar a domicilios y sustraer pertenencias o dinero en efectivo.

Los delincuentes se presentan en los hogares como repartidores de paquetes o comida. Si detectan que no hay nadie, aprovechan para entrar y cometer el robo en segundos. Por ello, la SSC CDMX recomienda:

No abrir la puerta si no esperas un pedido.

Verificar por mirilla o cámara al visitante.

Solicitar identificación y número de orden.

Hacer notar que hay personas en casa.

Refuerza puertas y ventanas y avisa a vecinos.

Si sales, asegúrate de dejar todo cerrado y seguro.

Qué hacer ante sospechas o emergencias

En caso de sospecha o incidente, la policía capitalina recomienda comunicarse de inmediato con:

@SSC_CDMX o @UCS_GCDMX en redes sociales

o en redes sociales App Mi Policía

911 EMERGENCIAS

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital enfatiza que mantener precauciones simples puede prevenir que delincuentes aprovechen esta modalidad.

