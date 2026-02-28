Cuidado con el “falso repartidor”, podría robarte en tu casa

| 09:22 | José Pablo Espíndola | Uno TV
SSC CDMX advierte sobre la modalidad de falso repartidor; pide verificar identidad y pedidos antes de abrir la puerta.
Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX emitió una alerta sobre una modalidad de robo a casa habitación conocida como “falso repartidor”, en la que delincuentes se hacen pasar por trabajadores de aplicaciones de entrega para ingresar a domicilios y sustraer pertenencias o dinero en efectivo.

Los delincuentes se presentan en los hogares como repartidores de paquetes o comida. Si detectan que no hay nadie, aprovechan para entrar y cometer el robo en segundos. Por ello, la SSC CDMX recomienda:

  • No abrir la puerta si no esperas un pedido.
  • Verificar por mirilla o cámara al visitante.
  • Solicitar identificación y número de orden.
  • Hacer notar que hay personas en casa.
  • Refuerza puertas y ventanas y avisa a vecinos.
  • Si sales, asegúrate de dejar todo cerrado y seguro.

Qué hacer ante sospechas o emergencias

En caso de sospecha o incidente, la policía capitalina recomienda comunicarse de inmediato con:

  • @SSC_CDMX o @UCS_GCDMX en redes sociales
  • App Mi Policía
  • 911 EMERGENCIAS

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital enfatiza que mantener precauciones simples puede prevenir que delincuentes aprovechen esta modalidad.

