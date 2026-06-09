Comité del 68 convoca a movilización este 10 de junio en CDMX

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Comité del 68 convoca a marcha en CDMX. Foto: Getty Images.

Integrantes del Comité del 68 realizarán una marcha conmemorativa este 10 de junio en la Ciudad de México (CDMX) para recordar los hechos ocurridos durante la denominada “matanza del Jueves de Corpus” de 1971.

¿A qué hora y de dónde partirá la movilización?

El presidente del Comité del 68, Félix Hernández, informó que la movilización comenzará a las 16:00 horas en las inmediaciones del Casco de Santo Tomás, uno de los sitios emblemáticos del movimiento estudiantil.

De acuerdo con el dirigente, los participantes avanzarán hacia las instalaciones de lo que fue el Cine Cosmos, ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde se llevarán a cabo actividades conmemorativas relacionadas con la lucha estudiantil y la exigencia de justicia por los hechos ocurridos hace más de cinco décadas.

La marcha forma parte de las actividades que año con año realizan organizaciones estudiantiles, sociales y sobrevivientes de los movimientos de 1968 y 1971 para mantener viva la memoria histórica y reiterar su demanda de esclarecimiento de los acontecimientos registrados el 10 de junio de 1971.

Se prevé que durante el recorrido se realicen pronunciamientos sobre derechos humanos, memoria histórica y las luchas sociales que marcaron una etapa importante en la vida política del país.

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